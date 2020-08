Oteiza, donde la unión hace la fuerza

Actualizada 20/08/2020 a las 06:00

Las calles de Oteiza de la Solana no se tiñeron ayer de blanco y rojo como estaba previsto hace unos meses. No estalló ningún cohete a las doce del mediodía para inaugurar las fiestas en honor a San Miguel, ni se escuchó ningún discurso. Como en el resto de los pueblos de Navarra, no hubo jolgorio ni aglomeraciones. Pero la no celebración de las fiestas, no quiere decir que no haya alegría en las calles de esta localidad de Tierra Estella. El alcalde, Rubén Martínez, anunció hace semanas que, au