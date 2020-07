Viana, cero actos en sus fiestas de julio e igual panorama en septiembre

Actualizada 21/07/2020 a las 06:00

Viana respirará este martes uno de los ambientes más inéditos de su historia. El olor a panceta y chistorra asada no impregnará las calles del centro urbano de la ciudad en las que tampoco resonará el bullicio habitual de cada 21 de julio. Nadie esperará en la plaza de los Fueros, frente a la casa consistorial, a que el reloj de la torre de la iglesia de Santa María marque las 13 horas para escuchar, junto con el repique de las campanas, el estallido del cohete que debería abrir seis días de fiesta en honor a la Magdalena y a Santiago.

En favor de la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento y los colectivos han declinado organizar ningún acto. Ni almuerzos, ni cohete, ni pasacalles. La alcaldesa, Yolanda González llama a la responsabilidad y a la prudencia de los vecinos. El miércoles sí habrá misa a mediodía en honor a la santa en la parroquia de Viana. Pero no estarán las autoridades políticas regionales ni locales repartiendo pastas en los soportales del consistorio. “Tenemos que preocuparnos por la seguridad de nuestros vecinos y porque se mantengan las distancias de seguridad. Es difícil controlar que todos cumplan los protocolos que requiere ahora la situación”, subraya la alcaldesa, Yolanda González.



LA CULTURA QUE NO PARA

La alcaldesa de Viana adelanta que previsiblemente no habrá tampoco fiestas en septiembre. Son las pequeñas, en honor a la Virgen de Nieva, pero no por ello menos intensas. Tal y como está el panorama sanitario -con nuevos contagios en Navarra- considera que lo sensato es no celebrarlas. Que no se corran encierros o se baile en las orquestas, no quiere decir que los vianeses no puedan disfrutar de actividades de ocio y de cultura al aire libre puesto que se ha diseñado un programa para el verano con todas las medidas de seguridad garantizadas.

La ciudad es un referente cultural en la merindad. Punto clave en el Camino de Santiago y con ocho siglos de historia, durante el confinamiento la actividad tampoco ha parado. Pilar Martínez de Olcoz, responsable de la oficina de Turismo, repasa todas las iniciativas que se han llevado a cabo, como los retos interactivos y La hora del cuento que cada día, a las 21 horas, llevaba por las redes sociales gracias a Carlos García, de Zarándula. “Son algunas de las propuestas que hemos lanzado. Otras llevaban de ruta a los vecinos por museos. “Han sido meses difíciles y todavía cuesta hacerse. No solo tuvimos que suspender o reinventar muchos de los programas, como Mugacu, que se hizo de una forma virtual. Ahora hay que adaptar todos los espectáculos a los diferentes protocolos que nos llegan”, añade.

Desde el área de Cultura y Turismo de Viana se trabaja para no suspender ningún acto, si no readaptarlo a la nueva normalidad. Pilar Martínez de Olcoz recalca que hay que apostar por nuevas fórmulas “y no dejar de lado a los artistas”. Por ello, el departamento propone iniciativas al aire libre y con aforo. Una de estas propuestas son los Tardeos Made In Navarra, con artistas de nuestra comunidad, en las ruinas de San Pedro los jueves de julio y agosto, a las 20 horas. Los asistentes podrán comprar las localidades por mesas de una, dos, tres o cuatro personas.

El precio de la entrada es de 6 € e incluye una consumición. Se pueden adquirir en la oficina de turismo y en www.viana.es. El jueves 23 de julio, actuará Alfredo & Iker Piedrahita y el día 30, La tribu Obembe. “Además, seguimos con las visitas teatralizadas, con aforo controlado, y los conciertos mensuales de la banda de música. Este verano crecerá el turismo de proximidad, con visitantes de la zona. Es lo que ya estamos apreciando, también con los peregrinos”.

UNA INYECCIÓN QUE PIERDE EL SECTOR HOSTELERO



Las fiestas de verano de los pueblos suponen para muchos de sus hosteleros una ayuda para superar el año. Lo explica Miguel Sanz de Vicuña, del bar restaurante El Bordón de Viana. Tras el confinamiento, poco a poco vuelven a la normalidad. “La reapertura no ha sido tan mala como esperábamos, pero la recuperación es lenta”. Afrontan una semana atípica. Son cuatro personas en plantilla y, durante esta semana, se podía triplicar. “Las fiestas, en una situación normal, pueden suponer una inyección del 70%”, asegura.

Miguel Sanz de Vicuña regenta otro local hostelero, el pub Longar. “En éste la vuelta está siendo más complicada ya que no se puede bailar”. Los hosteleros piden responsabilidad. Tienen miedo de que la gente no cumpla con las medidas y sean ellos los sanitarios. “No podemos ser policías y estar pendientes de cada cliente. Cada uno tiene que ser responsable. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no podemos estar detrás de cada persona”. Si los brotes siguen aumentando y se aplicasen nuevas medidas restrictivas o de confinamiento, dicen, sería una catástrofe para el sector. “Muchos puede que no superen otra temporada así. Tenemos que tener mucho cuidado”, insisten.“ Cada uno debe ser responsable y cumplir”, señalan los propietarios del Bar El Bordón.

Acto de duelo y recuerdo por las víctimas de la pandemia



El Ayuntamiento de Viana se ha sumado también a los actos de duelo celebrados en recuerdo de las víctimas del covid-19. Lo hizo el sábado con un sencillo actos institucional en los jardines de Serrat. Se contó con la presencia de la corporación municipal, de representantes de los cuerpos de seguridad, de los tres centros educativos de la localidad, del centro de salud, la residencia de ancianos, trabajadores municipales y familiares de las tres personas fallecidas por la pandemia en Viana. El acto, al que se acudió tras retirar invitaciones previas y hasta completar aforo, comenzó a las ocho de la tarde. La primer edil transmitió en su discurso el apoyo y acompañamiento a los familiares como un homenaje a aquellas personas que fallecieron sin poder ser despedidas. Mostró un agradecimiento especial, a los nuestros, a los de aquí. “Y a todas las personas que nos han cuidado de forma cercana y especial durante los más de 100 días de confinamiento”, añade. La banda municipal interpretó después la marcha procesional Jerusalén.

CLAVES

Alcaldesa: Yolanda González (PSN).



Habitantes: 4.209 en 2019. En 2009, 3.812.



Extensión y límites. Su término tiene 78,62 km cuadrados de superficie y limita con Labraza en Álava, Aguilar de Codés y Aras por el norte; con Bargota y Mendavia y Agoncillo, en La Rioja, por el este; con Agoncillo, por el sur con Logroño y con Oyón y Moreda (ambos en Álava) por el oeste.



Escuela, colegio, instituto. Colegio público Ricardo Campano, IES del Camino y Erentzun Ikastola.



Centro médico: en la plaza Oroz (948 64 63 75).



Otros servicios: bolsa de alquiler (848 420601 y 848 42 06 38), bolsaalquiler@nasuvinsa.es. Punto Limpio (lunes a viernes de 7 a 14 horas, 661 97 64 85); biblioteca (948 64 52 49 y biblivia@cfnavarra.es); albergue de peregrinos (948 64 55 30 y alberguedeviana@hotmail.com); residencia de ancianos (948 64 50 09 y 948 44 62 96); ludoteca (948 64 66 82, 628 13 21 73 y ludoteca@viana.es) y recarga vehículos eléctricos en el aparcamiento del Hoyo.

Presupuesto 2019: 5.186.572,60 euros.

Fiestas patronales, fecha y santo/a: del 21 al 26 de julio se celebran las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena y al apóstol Santiago.

YOLANDA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE VIANA





“EN ESTOS MOMENTOS ES LO QUE TOCA, TENEMOS QUE EVITAR LOS CONTAGIOS"



En febrero, Viana ponía el colofón a su octavo centenario. Un mes después, se confinaba como el resto del país. El avance del coronavirus permitió echar el telón a tiempo de una efeméride tan importante, pero la pandemia obliga ahora a suspender las fiestas de julio y septiembre. “Es por responsabilidad. Lo importante para nosotros es la salud de los vianeses y vianesas”, señala la alcaldesa, Yolanda González, ante este 21 de julio inédito. “En estos momentos es lo que toca. Tenemos que evitar los contagios , es un tema de prevención”, sostiene.

El presupuesto de los dos programas festivos, el de julio y el de septiembre, ronda los 100.000 € y parte se destinará a un plan de ayudas para autónomos y comercios locales. “Hemos invertido también en la adquisición de material sanitario y de prevención para los centros y organismos de Viana, como en la residencia o para los servicios sociales, trabajadores municipales y para los propios vianeses entre otros”, añade.

Gran parte de los actos concertados para las fiestas se han pospuesto un año. “La paella popular se ha aplazado para el año que viene. Fuegos artificiales , actuaciones infantiles , también. Muchas de las propuestas ya están confirmadas para 2021”, subraya.

La alcaldesa de Viana llama a la responsabilidad y a la prudencia de los vecinos. “Han sido meses muy complicados para todos y ahora no podemos dar un paso atrás”, asegura. Estos días, apunta la primera edil, serán jornadas “de normalidad”. Por lo menos se intentará que ese sea el resultado. “El día 22 de julio es el día de la patrona, de la Magdalena y será festivo porque lo es en el calendario de Viana”, indica Yolanda González ante la jornada de mañana, miércoles.