Diez misas en la basílica del Puy para honrar a la patrona de Estella

22/05/2020 a las 06:00

Aunque con el programa oficial suspendido por la crisis sanitaria, Estella podrá honrar el 25 de mayo a su patrona, la Virgen del Puy, en la basílica que lleva su nombre. A lo largo de la jornada, festiva en la localidad, se sucederán diez misas en un incremento del número habitual de celebraciones para facilitar una mayor participación adaptada a las limitaciones de la actual situación. Los más madrugadores podrán como cada día de mayo asistir a la de las 7.25 horas. A partir de ahí, se sucederán a las 9, 10, 11, 12 y 13 durante la mañana para dar paso a la franja de tarde, con otras cuatro eucaristías a las 17, 18, 19 y 20 horas.

La junta de la cofradía de la Virgen del Puy trasladó ayer en un comunicado las decisiones para una jornada marcada por las restricciones de aforo del estado de alarma. Una normativa que permite el culto en el interior de los templos con limitación de asistencia. En el caso de la basílica, la permitida en cada misa es de 60 personas para la fase 1 y de 80 en el caso de la fase 2. Para difundir las celebraciones, el párroco de Estella y prior de la basílica, Óscar Azcona, retransmitirá por la emisora radiofónica 107,9 (Radio María) y por el canal de YouTube las eucaristías de las 7.25, las 13 y las 19 horas. También en la iglesia de San Juan habrá misa a las siete de la tarde.

Ante estas circunstancias especiales, la cofradía rogó ayer se tuvieran en cuenta varias recomendaciones. Pidió puntualidad en la asistencia y celeridad en la salida, además de mantener siempre las distancias de seguridad. Hace falta -indica- esa agilidad porque en el tiempo entre celebraciones deben llevarse a cabo las labores de higiene en los bancos. “Se ruega que todos seamos responsables y conscientes de que este año la celebración no va a poder realizarse del modo habitual”, señala. En el mismo comunicado, se invita a las “personas mayores, enfermas o en situación de riesgo” a que valoren la conveniencia o no de subir el lunes a una basílica que cada día a lo largo de este mes de mayo abre sus puertas a lo largo de toda la jornada, desde la misa de las 7.25 horas a las nueve de la noche.

La imagen de la Virgen saldrá al balcón de

En un 25 de mayo marcado por la situación del Covid-19, no solo se introducirán cambios en el aforo. Mientras las misas se estén desarrollando, no se permitirá acceder al templo para visitar la imagen de la Virgen en un gesto cotidiano en circunstancias normales. No será así esta vez puesto que la reja de acceso al interior se cerrará cuando se haya completado el número de fieles y no volverá a abrirse hasta el siguiente turno.

La cofradía explica que, para que puedan contemplarla quienes suban hasta la explanada, la imagen de la Virgen quedará expuesta en el balcón de la hospedería. Para visitarla dentro, habrá que ajustarse a un horario concreto que no coincidirá con las celebraciones: de 14 a 16.30 horas y, ya al final de la jornada, desde las 20.30 a las 21.30.