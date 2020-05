Dimite el alcalde de Abárzuza y toma el relevo Alberto Pagola

10/05/2020 a las 06:00

El alcalde de Abárzuza, Miguel Ros Ros, pondrá fin el próximo martes 12 de mayo a cinco años al frente del consistorio para dejar el cargo en manos del teniente de alcalde, Alberto Pagola Goñi, empleado de banca de 59 años, segundo en la lista y concejal que ha acompañado al hasta ahora primer edil en el equipo de gobierno desde 2015. El traspaso de poderes se hará efectivo con la renuncia de Ros en un primer pleno ordinario, convocado a las seis de la tarde, y con la elección de Pagola en la siguiente sesión extraordinaria, prevista para una hora después, a las 19 horas.



El traspaso del bastón de mando se realizará con la mayor naturalidad, en virtud del acuerdo al que llegó al inicio de la legislatura la corporación, formada por siete ediles de la Candidatura Independiente Arrobia, la única agrupación que se presentó a las elecciones. Así lo recalcó ayer el alcalde saliente que mantendrá su acta como concejal. “Es algo que ya teníamos previsto, solo había que poner una fecha y, haciéndolo ahora, deja margen de maniobra suficiente a Pagola, que conoce a la perfección la dinámica del ayuntamiento”.



Con dos años solo de mandato, apuntó Ros, no se puede desarrollar muchos proyectos. “Por ese motivo hemos determinado que el cambio sea en estos momentos. No se trata de ningún tipo de desencuentro, todo lo contrario, es algo que estaba consensuado”, matizó el alcalde saliente. Su decisión ya la conocen los vecinos. Se les comunicó a través de una lista de difusión de WhatsApp que funciona desde principios de año para mantener informada a la población sobre los asuntos municipales. “Fue un acierto ponerla en marcha. Ya hay cerca de 160 personas apuntadas y es una herramienta muy rápida de comunicación”.



UNA MISMA LÍNEA DE TRABAJO



El futuro alcalde, Alberto Pagola, manifestó ayer que mantendrá la línea de trabajo que se ha seguido hasta ahora y que no habrá cambios sustanciales. Encima de la mesa tendrá proyectos pendientes como el futuro del edificio del colegio de Andéraz, sin usuarios desde la marcha de las madres escolapias el pasado verano. “Es un tema prioritario”, dijo Pagola, como lo ha sido en los últimos dos años para el consistorio, que ha intentado encontrar un nuevo uso para el palacio, con unos 3.000 metros cuadrados de superficie.



Pagola reconoció que la crisis provocada por el covid-19 alterará algunas de las prioridades del consistorio. “Ahora, se nos van a trastocar muchos de los planes que teníamos previstos. Tendremos que esperar un poco y ver cómo evoluciona la situación, analizar qué repercusiones tiene la pandemia y la crisis en el pueblo, sobre todo, en lo referente al desempleo. Habrá que dar respuesta a las necesidades”, aseguró el futuro alcalde.



“En Abárzuza siempre hemos trabajado muy unidos”



Miguel Ros deja la primera línea del Ayuntamiento de Abárzuza que preside desde hace cinco años. Una decisión que tomó al inicio de la legislatura y que da paso a una nueva etapa en la que seguirá participando, pero en segunda fila, como concejal. “En el consistorio siempre hemos trabajado muy unidos. Somos una candidatura independiente a la que lo único que le preocupa es trabajar por su pueblo. Esto ha hecho las cosas fáciles. Con las dos corporaciones con las que he gobernado he estado muy cómodo, siempre hablando las cosas y consensuando. Puede sonar como un tópico, pero es la realidad”.



Uno de los principales proyectos llevados a cabo en estos cinco años es el nuevo colegio de Abárzuza que ya es una realidad. “Está listo para estrenarse, pero su inauguración ha tenido que retrasarse a causa de la crisis del coronavirus. También se quedan otras iniciativas terminadas, como la llegada de la fibra óptica”. Y el alumbrado público, a falta solo de un tercio de renovación, el asfaltado de algunas calles, mejoras en las piscinas y la ampliación de la zona de los columbarios en el cementerio. Se quedan pendientes otros como la situación del colegio de Andéraz y el espacio que quede libre cuando se traslade la escuela al nuevo edificio. “Alberto ha seguido esos temas desde el principio y los conoce tanto como yo. No tendrá ningún problema y yo seguiré como concejal para ayudarle en todo lo que pueda”, aseveró.