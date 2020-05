El IES de Azagra y la Guardia Civil reparten tareas a los alumnos

03/05/2020 a las 06:00

El IES Reyno de Navarra de Azagra y los agentes de la Guardia Civil de la localidad de Tierra Estella han establecido un sistema de colaboración para que ninguno de los 168 alumnos que estudian Secundaria se quede atrás durante el periodo de alarma. Prácticamente desde que se inició el periodo de confinamiento y con una periodicidad de 15 días, los agentes acuden la entrada del centro para recoger en bolsas con las tareas escolares para los 10 alumnos que no disponen de conexión a internet en sus casas y que no pueden seguir las clases on line con sus tutores.



Mari Mar Gonzalo, directora del instituto azagrés, explicó que la colaboración que ha surgido entre el profesorado y la Guardia Civil está dando muy buenos resultados. “Fue una iniciativa que nació de ambas partes y con la que estamos obteniendo grandes resultados. La semana próxima, los agentes, apuntó la directora, comenzarán a recoger las tareas que han terminado los alumnos para llevarlas de vuelta al Reyno de Navarra.



CONTACTO CON LAS FAMILIAS



Gonzalo precisó que, desde el principio del confinamiento, los 28 profesores de Secundaria, que también trabajan desde sus casas, mantienen un calendario diario de clases y de seguimiento de sus alumnos. De lunes a viernes, escolares y docentes se conectan entre las 10 y las 13,15 de la mañana, con un pequeño recreo de 15 minutos, entre las 10.30 y 11.45 h. Además, mantenemos un contacto semanal con las familias, tanto con los padres de los que se pueden conectar on line, como de los alumnos a los que se les lleva material a casa.



El resultado de toda esta experiencia, ha puesto de manifiesto el esfuerzo de todas las partes, aseguró Mari Mar Gonzalo. “Estamos muy orgullosos de todos. De nuestro trabajo como docentes, pero también del esfuerzo que están haciendo nuestros alumnos y de la implicación de las familias. Incluso, hay alumnos que llevaban el curso peor y que han reaccionado con todo lo que está pasando. En general, están respetando todos muy bien los horarios”. El 95% del alumnado del centro, indicó la directora, va a sacar el adelante todas las materias del curso escolar. “Estamos recibiendo el reconocimiento de los las familias y eso nos ayuda mucho para seguir adelante en estas circunstancias”.



Pese al confinamiento y que a que los alumnos, de entre 12 y 16 años, no pueden acudir al centro, han logrado celebrar todo tipo de actividades , como la que ha tenido lugar en ocasión del día del libro. “Este, a pesar de su excepcionalidad, hemos seguido con la tradición y, desde tutoría, se organizó un concurso de fotografía literaria. Los alumnos tenían que disfrazarse de sus protagonistas de libros favoritos. Las fotos que nos han ido enviando, se han publicado en el blog del centro. Desde Harry Potter hasta 101 dálmatas, Frozen o Julio Verne”.