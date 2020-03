17/03/2020 a las 06:00

Los Ayuntamientos de Tierra Estella siguen tomando nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus en la merindad. Las casas consistoriales cerraron este lunes sus puertas al público, una acción que también tomaron los juzgados de Estella. La ciudad además liberó desde este lunes la zona de estacionamiento limitado durante, al menos, quince días. Pero los trabajadores no descansan, siguen de guardia y prestando los servicios de forma telemática o telefónica.



En Estella, el alcalde, Gonzalo Fuentes, a propuesta de los servicios de prevención municipales, decidió la clausura de la casa consistorial al público a efectos presenciales. “Los trámites en los que se disponga de plazos, se acomodarán a la situación”, explica el primer edil una circular. Las actuaciones que requieran de la presencia de las personas interesadas y que no puedan demorar su intervención deben seguir unas pautas concretas.



En primer lugar, la cita deberá ser concretada con antelación por teléfono, para evitar aglomeraciones y se autorizará, salvo que sea necesario, la presencia de una sola persona que permanecerá en un despacho habilitado para la realización del trámite. “A ser posible en el que no haya presencia durante el resto de la jornada”. Será el personal quien se desplace hasta el lugar donde se encuentre el ciudadano.



Si el trámite consiste en la entrega de documentos, se acumularán durante la jornada y se otorgará un justificante de entrada con sello manual sin numerar. Al final del día, “se les dará entrada asignando el número según el orden y, si se le da al día siguiente, se hará constar ese hecho a efectos del cómputo de plazos”, especifica la orden de alcaldía.



Desde este lunes también queda suspendida la Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL) durante, al menos, 15 días, aunque el plazo podría ampliarse en función la evolución de la alerta sanitaria por el coronavirus, según informó el Ayuntamiento de Estella. Se elimina por tanto la restricción de poder aparcar un máximo de 90 minutos dentro de la zona comercial que acoge cerca de 200 plazas.



AL JUZGADO, SOLO CON CITACIÓN



El cierre de los juzgados de Estella obedece a las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que solo permite el acceso a las instalaciones a los ciudadanos con citación. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan y el Registro Civil asegurará la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.



Medidas que se suman a la batería de indicaciones de las administraciones estatales, regionales y locales, que instan a cumplirlas con responsabilidad. En el caso de Estella, el alcalde, Gonzalo Fuentes, pidió este lunes además “seriedad y compromiso” y anunció que desde el hospital García Orcoyen le comunicaron que, hasta el lunes por la tarde, no se había contabilizado ningún ingreso por coronavirus. Sin embargo, por la mañana se vieron en la ciudad a muchos peatones caminando por el centro y a vehículos circulando con normalidad. “Pedimos por favor que se sigan las instrucciones”.



Desde el consistorio también se informó de las preinscripciones en las escuelas infantiles, como Arieta de Estella, cuyo plazo empezaba este lunes, siguiendo así lo dictado por el departamento de Educación. “De momento no se ha determinado cuándo se abrirá un nuevo plazo, ya que todo dependerá de la evolución de las circunstancias, pero se irá informando puntualmente”.



OTRAS LOCALIDADES



En San Adrián, los trabajadores de las oficinas municipales comenzaron a teletrabajar desde sus casas, según informó el alcalde, Emilio Cigudosa. Cada día, uno de los empleados acudirá a su puesto de trabajo, entre las 8.30 y 13.30 horas, para atender el teléfono e intentar solventar las cuestiones le planteen los ciudadanos, desviando estas peticiones al compañero que se encargue del tema.



En Andosilla, en las oficinas municipales se mantenía ayer contacto con los vecinos a través del teléfono, del correo electrónico y del whatsapp municipal. Javier Sanz, alcalde andolense, adelantó que en los próximos días se adoptará un sistema de comunicación con el ciudadano similar al que ya ha puesto en marcha San Adrián, entre las 9 y las 14 horas. En Cárcar, se mantenían en las oficinas el secretario y una administrativa.



En Lodosa y en Azagra, las oficinas permanecen cerradas a los ciudadanos y, los empleados realizan su trabajo de forma presencial, en el ayuntamiento. La teniente de alcalde lodosana, Lourdes San Miguel, añadió que “observando, eso sí, todas las medidas de seguridad que nos han transmitido desde el Gobierno de Navarra”. Rubén Medrano, primer edil azagrés, explicó que el ayuntamiento carece de herramientas para generalizar el teletrabajo de los empleados.

Teléfonos y correos

Estella

Registro y Padrón. 948 54 82 04/948 54 82 33 y padron@estella-lizarra.com.

Servicios sociales. 948 54 82 23 y servicio.social@estella-lizarra.com.

Actividades Económicas y Circulación. 948 54 82 08

Catastro. 948548210 y catastro@estella-lizarra.com.

Urbanismo. 948 54 82 14 y urbanismo1@estella-lizarra.com.

Igualdad. 948 54 82 37 yigualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com

Deportes: 948 548217 y deportes@estella-lizarra.com

Cultura y euskera. 948 548202 y euskara@estella-lizarra.com.

San Adrián

Oficinas municipales. 948 670004 y 948 670800, y en el correo info@sanadrian.es.

Lodosa

Oficinas municipales. 948 693032 y en ayuntamiento@lodosa.es. También a través de la web lodosa.info y de la aplicación Lodosa app.

