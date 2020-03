Las nuevas ayudas al desarrollo local se reparten entre 35 proyectos

15/03/2020 a las 06:00

Inversiones para el aprovechamiento de la biomasa forestal y la eficiencia energética y otras iniciativas ligadas a la oferta turística de Tierra Estella y a la mejora de servicios de las entidades locales, se encuentran entre los proyectos que esta misma semana han conocido que contarán con la financiación solicitada a la última convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo gestionadas por Teder. Su junta directiva ha dado el visto bueno a 35 proyectos de los 59 presentados por particulares, ayuntamientos y concejos. Según los datos aportados por la asociación, se repartirán 1.046.497 euros, unos fondos que casi duplican los aportados el año pasado (624.519 euros).



En ese conjunto de proyectos cuya puntuación les ha hecho merecedores de las ayudas, hay seis a los que se asigna la etiqueta de “productivos” -con proyección de crear puestos de trabajo-, impulsados por cinco sociedades, tres mercantiles y dos irregulares, y un particular. El resto, los catalogados como “no productivos”, proceden de entidades locales.



Cristina Roa Vicente, gerente de Teder, destaca la cantidad de programas presentados y el interés de su contenido, además de la iniciativa emprendedora de los concurrentes. “Hay que ser muy valiente y estar muy convencido para apostar por Tierra Estella y en el medio rural. Hay que darles las gracias por querer quedarse aquí”. Roa también recalca el empuje de las entidades locales. “Los Ayuntamientos tienen muchas ganas de trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas que se quedan en los pueblos”, aplaude la gerente.



TURISMO Y AGROECOLOGÍA



Los seis proyectos productivos prevén una inversión total de 1.213.371€, con una subvención de 298.521. Cinco de ellos están enfocados a la puesta en marcha y a la mejora de iniciativas de pymes turísticas como la apertura de tres hostales rurales en Sansol, Larrión y Amillano. El camping Iratxe de Ayegui propone la ampliación de servicios con una zona de chapoteo y juegos de agua y pistas de pádel, con una inversión auxiliable de 122.913,61 € con la que se compromete con el mantenimiento de 19 puestos de trabajo.



En Villatuerta, en la ruta jacobea, se invertirán 105.490 € con una subvención de 31.647 € en rehabilitar y equipar una vivienda antigua de 400 m2 de la localidad para la apertura de un albergue turístico, fruto de la apuesta de Jordi Carnicer García y Miren Monterrubio Azpilicueta, natural del municipio, que abrirán este alojamiento con capacidad para 16 personas. “De no ser por la subvención, no podríamos realizar el proyecto o, por lo menos, no en este plazo”, asegura Carnicer. Dejaron su escuela de buceo en Cataluña para venir a Tierra Estella. “Nos decantamos por este negocio o porque nos gusta el contacto directo con la gente”.



Además, el capítulo de productivas contempla otro programa pionero en Lerín con un coste también importante impulsado por Biodinámica Rioja Tierra Viva. Propone la creación de un centro formativo de agroecología en una parcela de 7.000 m2 con tres naves que se adecuarán una como almacén y aulario, otra como espacio de formación y albergue con cocina para 22 plazas con zona polivalente y administrativa, y una tercera destinada a granja. Plantea la consolidación de 2,5 puestos de trabajo y la creación de medio más (2,5 mujeres y 0,5 hombres) tras invertir en obras y equipamiento 171.382 euros, de los que 50.000€ serán de subvención.

OTROS PROYECTOS



1 Eficiencia energética y

usos de renovables. Se han aprobado seis proyectos de los Ayuntamientos de Arróniz, Viana, Los Arcos, Arellano, Sansol y Sartaguda. Cinco están centrados en instalación fotovoltaica para autoconsumo en edificios públicos y uno para medidas de ahorro energético en la casa consistorial de Sansol. Requieren una inversión de 59.907 euros y reciben una subvención de 101.884 euros .



2 Aprovechamiento de biomasa forestal. Se han aprobado dos proyectos de carácter excepcional promovidos por Mendavia y Los Arcos. Está prevista la instalación de dos redes de calor (District Heating) para uso en red de distintos edificios públicos, con un presupuesto de 536.100 euros con 300.000 de subvención.



3 Regulación de usos del medio natural y creación de productos turísticos. Los Ayuntamientos de Sartaguda, Dicastillo y Guesálaz pondrán en marcha proyectos vinculados al patrimonio natural y el turismo. Guesálaz con un sendero educativo y reconversión forestal del aparcamiento en la zona de baño de Alloz, una zona de aparcamiento de autocaravanas en Dicastillo y dos recorridos didácticos en Sartaguda. (88.175 euros con 61.722 de ayuda).



4 Puesta en valor de los recursos culturales. Cuatro proyectos. Una ruta interpretativa del patrimonio de los pastores en Lerín y la iluminación monumental en San Pedro y actuación en los jardines de Serrat de Viana. En el concejo de Irurre podrá en marcha una ruta turística en el núcleo urbano sobre el Legado de Henri Lenaerts y Eraul creará un jardín de estelas funerarias. (189.145 con una financiación de 95.894). Además, se señalizará un recorrido de 12.400 metros de interés turístico en los municipios de Barbarin y Luquin para poner en valor los recursos naturales y culturales (20.565 € y 14.395 de ayuda).



5 Espacios culturales y de ocio. Promovidos por los Ayuntamientos de Mendavia, Etayo y Zúñiga y gestionados con acuerdos de colaboración y convenio con asociaciones locales. (65.379 € con 39.022 de subvención).



6 Accesibilidad. Se emprenderán acciones en Eulate y Mañeru para instalar un ascensor en cada ayuntamiento. Espronceda ejecutará obras de adaptación en las piscinas que dan servicio a la localidad además de a Azuelo, Desojo y Torralba del Río, que participarán también en la ejecución de las mejoras. (134.610,99 euros con una ayuda de 59.724).



7 Milenario de San Veremundo. Estella, Dicastillo, Arellano y Ayegui promueven tres proyectos vinculados a la celebración: la señalización urbana de la ruta turístico cultural de San Veremundo, una exposición itinerante, la edición de un libro conmemorativo y la representación teatral en las iglesias parroquiales de los municipios. Conlleva una inversión de 37.299 y cuenta con 26.109 de subvención.