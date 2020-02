Los presupuestos de Azagra para 2020 se fijan en 3,3 millones de euros

21/02/2020 a las 06:00

Azagra aprobó el jueves los presupuestos para 2020 que se elevan hasta los 3.302.113 euros, unos 50.000 euros más que los anteriores, de 2018 y que el Ayuntamiento mantenía prorrogados desde entonces. El ejercicio económico para este año salió adelante con los votos a favor de los seis concejales de Navarra Suma-grupo que preside la corporación- y el rechazo de cuatro de los cinco ediles del PSN presentes en la reunión.



Los socialistas basaron su negativa a apoyar los presupuestos en el hecho de que no eran integradores y en que el equipo de gobierno no les había pedido, en ningún momento, aportar propuestas. La sesión extraordinaria se prolongó durante casi hora y media con algunos momentos de tensión entre los dos grupos políticos que debatieron temas no incluidos en el pleno, como la adecuación de la ayuda de 14.861 euros que se da a los jubilados para que paguen el alquiler de la sede o el incremento de las tasas municipales , aprobadas hace un mes y referentes a las instalaciones deportiva y a las terrazas.



Durante el pleno se aprobó, en este caso por unanimidad, la plantilla orgánica del ayuntamiento que está integrada por 31 trabajadores. El alcalde, Rubén Medrano, indicó que la redacción de los presupuestos había consistido en un trabajo duro, por el nivel de implicación de los responsables de cada área. “Son unos presupuestos realistas, en los que se han atendido, en primer lugar, las necesidades del municipio. Priman las inversiones en el área de Educación y en la de las instalaciones deportivas. Pero, se ha dejado al margen la política”, apuntó.



CONTRIBUCIÓN ESPECIAL



Las inversiones municipales para 2020 se sitúan en 265.000 euros, lo que supone un 8% del presupuesto. El proyecto de más envergadura lo constituye con 84.500 euros la pavimentación y cambio de redes de la calle Castillo de Javier. Una actuación para la que, según informó Rubén Medrano, se establecerá una contribución especial que se destinará a financiar las obras. “Tendremos que establecer los criterios que se utilizarán en esa contribución”. El resto de las inversiones no superan los 50.000 euros.



El primer edil ribero indicó que el Ayuntamiento espera poder afrontar durante este año proyectos de mayor cuantía con el remanente de tesorería resultante del cierre de cuentas de 2019. Entre estos proyectos, Medrano señaló la adecuación de la variante, un proyecto en el que se necesitan invertir 250.000 euros. “Las obras-que incluirán la colocación de una valla, de la mejora de la calle y de las paradas de autobús- está listo y aprobado, pero no podemos ejecutarlo con los ingresos municipales ordinarios por su elevado coste”. Otro de los proyectos que esperan el cierre de cuentas es el de la rotonda sobre la variante, dirección Milagro, estimada en 390.000 euros.



PRIMERA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL



El Ayuntamiento de Azagra concedió la primera medalla al Mérito Policial que se otorga en el municipio al agente Juan Luis Pellejero Verdejo. El pasado sábado 1 de febrero, el policía municipal de 34 años salvó la vida a Salma, una pequeña de 13 meses, que se había desplomado al suelo y apenas respiraba. El policía, que ha recibido formación en RCP, logró reanimar a la pequeña que fue traslada al hospital de Calahorra, donde se la diagnosticó broncolitis. El jefe de Policía Local, Gorka Busto fue quien propuso el galardón que fue impuesto por el alcalde, Rubén Medrano ante el resto de la corporación, familiares y público.

ALGUNAS INVERSIONES



1 Calle Castillo de Javier. 84.500 €, a financiar con contribuciones especiales.



2 Derribo muro campo de fútbol. 47.000 euros.



3 Arreglos en el centro de 0 a 3 años. 10.000 € para el aire acondicionado.



4 Tejado del edificio de Educación Infantil. 42.000 €. Esta inversión está pendiente de la subvención de Educación. En caso de que no se conceda se harán otros arreglos.



5 Piscinas. 18.000 € para vestuarios, tornos y entrada.

Selección DN+