La Mancomunidad de Montejurra avala la calidad del agua en el sur de la merindad

14/02/2020 a las 06:00

Cerca de 200 personas asistieron el miércoles por la tarde en San Adrián a una charla informativa ofrecida por Mancomunidad de Montejurra a petición del Ayuntamiento con el objetivo de informar a la población sobre la calidad del agua de boca y despejar las diferentes las dudas y preocupaciones que vienen manifestando los usuarios. El presidente de Mancomunidad y alcalde de San Adrián, Emilio Cigudosa, y el gerente, Nicolás Ulibarri, presidieron la reunión, que duró cerca de tres horas y en la que también participaron con sus explicaciones María Chaudarcas, jefa del laboratorio del ente supramunicipal, Víctor Pinillos, jefe de operaciones y Javier Iribarren, técnico del ISPLN (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra).



Los representantes de Mancomunidad y del ISPLN avalaron la calidad del agua que se bebe no solo en San Adrián, sino en todas las localidades situadas en el sur de la merindad. Reconocieron la dureza del agua del acuífero de Lóquiz, en concreto del pozo de Mendaza. Pero, no obstante, aseguraron en varias ocasiones y mostrando los resultados de diferentes análisis, en el caso de San Adrián y a día de hoy, los niveles de cal se mantienen en valores medios, en 34 grados franceses.



El primero en intervenir, tras la presentación del presidente Cigudosa, fue Nicolás Ulibarri. El gerente realizó una breve historia del organismo supramunicipal y, en concreto, desde la entrada de San Adrián, que se produjo el 1 de enero de 2014. Ulibarri precisó que en estos seis años, las inversiones en la mejora de las redes en la localidad han alcanzado 1,5 millones de euros, una cantidad, en la que se incluye la puesta a punto de la ETAP (estación potabilizadora), el cambio de contadores, el cambio de conducciones y ( a la que había que añadir los más de 3 millones de euros en actuaciones en la red de alta.



LA CAL Y LA SALUD



Los técnicos aseguraron a los asistentes que, según la OMS, la cal no tiene efectos nocivos en la salud de las personas y que, por lo contrarío, son necesarios unos niveles mínimos de cal en el agua. Sí reconocieron el daño que esa cal produce en los electrodomésticos y en los circuitos de calefacciones. Sobre las preguntas si era conveniente o no instalar sistema de descalcificación, los especialistas señalaron que lo ideal sería colocar un doble circuito-uno para el agua que se bebe en las casas y otro para los diferentes aparatos- ya que los actuales sistemas pueden poner en riesgo la salud.



Víctor Pinillos abordó el tema de los recibos que pagan los usuarios de San Adrián. El jefe de operaciones de Mancomunidad comparó uno de 2013, anterior a la entrada en Montejurra, y otro de 2014, indicando que los precios no habían variado. El técnico añadió que hace seis años el 41% de las tuberías de San Adrián eran de fibrocemento, lo que ha producido numerosos problemas en el municipio.

