El PSN da por hecho que Estella cerrará el año sin presupuesto

10/12/2019 a las 06:00

El PSN en el Ayuntamiento de Estella, formado por tres concejales, da por hecho que el presupuesto municipal para 2020 no se aprobará antes de que acabe este año al no haber ya margen para someter al procedimiento interno de su partido la decisión sobre las primeras cuentas de la legislatura. El portavoz del grupo, Jorge Crespo, avanzó este lunes que no se ha mantenido todavía una reunión para iniciar las negociaciones con Navarra Suma y que ignoran cuál va a ser la propuesta de la coalición que

