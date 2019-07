29/07/2019 a las 06:00

No hay motivo para no salir de casa en las mañanas festivas. Cuadrillas y peñas ponen todo de su parte para ofrecer la mejor cara del programa. La gastronomía, con una amplia oferta de almuerzos y degustaciones, subvencionadas por el Ayuntamiento y regados con el tradicional zurracapote fresquito, la música de las charangas en el exterior de los locales y los bailes de los gigantes no dejan que el ambiente decaiga.



Los primeros en agasajar a propios y visitantes fueron los int

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+