Diecinueve bodegas brindan con El Moscón

27/07/2019 a las 06:00

Un total de 19 bodegas, siete DO Navarra, once DO Rioja y una DO Rueda, brindaron ayer con la peña El Moscón en una cita que, con el paso de los años, se han cumplido 34, se ha convertido en una de las más tradicionales de las fiestas adrianesas. Alrededor de un millar de personas-se vendieron 800 copas, a 2,5 euros cada una, con el escudo de la peña- acudieron a la degustación que se desarrolló en la plaza Vera Magallón. Vecinos y visitantes tuvieron a su disposición hasta 450 de litro

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+