Yolanda González (PSN) obtiene la alcaldía en Viana con el apoyo de Bildu

Actualizada 15/06/2019 a las 14:27

Intensa investidura en Viana. La socialista Yolanda González ha obtenido la alcaldía con el apoyo de la edil de Bildu, Iranzu Antoñana. Gonzalez ha contado además con el apoyo de los dos concejales de Geroa Bai y Cambiemos Viana y los tres de los representantes socialistas. c



Antes de la votación, José Luis Murgiondo (Navarra Suma), ha acusado a la actual alcaldesa de "avariciosa, interesada y tener mala fe". Una persona del publicado ha increpado a la nueva alcaldesa después de que Murguiondo y Yolanda interviniesen.



La edil de Navarra Suma, Sara Chasco, más joven en la mesa de edad se ha negado a entregarle la vara de mando por lo que ha tenido que ser Carlos Barragán, de Cambiemos Viana, anterior teniente de alcaldía quien ha tenido que entregársela.



"Yo no puedo entregarte lo que el pueblo de Viana no te ha dado. Y menos, sabiendo que con el precio que vas a tener que pagar por satisfacer las ansias de conseguir la alcaldía, vas a ser el instrumento que traicione nuestro sentimiento navarro, nuestra historia y nuestra bandera.

Ahí tienes la daga de la traición, cógela tu misma", ha dicho la edil de Navarra Suma.

