Los vecinos de Echávarri (Allín) llevan trece días sin poder beber agua del grifo

Actualizada 08/08/2018 a las 20:23

No ha sido la sequía la que ha dejado a la treintena de vecinos del concejo de Echávarri (Allín) sin poder beber agua del grifo. Es más, el suministro llega perfectamente y sin restricciones. Pero no se puede consumir por un problema de cloración y así llevan casi dos semanas (trece días), a la espera de que el Ayuntamiento solucione el problema. Echáva​​​​​​​rri es una de las pocas localidades de Tierra Estella que no depende de Mancomunidad de Montejurra para su abaste

