Los gigantes protagonizan el fin de fiestas en Peralta

dar el hasta luego a las fiestas patronales en un acto de despedida a la Virgen de Nieva y esperar pacientemente hasta la próxima edición. Entre gaiteros, encierros y charangas, si algo caracterizó la jornada de este domingo fue la conmemoración del 75º aniversario de los gigantes de la comparsa del municipio. Tras una semana de celebración, a los vecinos de Peralta les tocó este domingoen un acto de despedida a la Virgen de Nieva y esperar pacientemente hasta la próxima edición. Entre gaiteros, encierros y charangas, si algo caracterizó la jornada de este domingo fue la conmemoración del 75º aniversario de los gigantes de la comparsa del municipio.

Una vez finalizada la despedida, llevada a cabo en la parroquia de San Juan Bautista, los gigantes y cabezudos fueron bailando y moviendo elegantemente sus vestidos por las calles de Peralta hasta llegar a la Plaza Principal, donde danzaron al ritmo de la música más tradicional y, como novedad, también al ritmo de la banda sonora de El Mago de Oz. Porque, en palabras del presidente de la comparsa, Jesús Ezpeleta, “incorporar piezas como esta es una manera de salirse de lo meramente tradicional”.

Entre danza y danza, el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, aprovechó para dar un discurso de agradecimiento a todos los miembros de la comparsa por mantener en pie una tradición que tiene una historia única: “Fue en 1947 cuando el Ayuntamiento se desplazó hasta Barcelona para comprar la pareja de gigantes blancos, que fueron los primeros que se trajeron. Al año siguiente, se trajeron los dos negros. Y así como existen gigantes similares a nuestros reyes blancos, los negros son únicos”, relató Castillo. Así, en gesto de reconocimiento, el Ayuntamiento colocó pañuelicos bordados con ocasión del 75 aniversario a todos los miembros portadores de gigantes y a los gaiteros que les dan la música.

Y para concluir el retorno de las fiestas municipales de Peralta de la mejor manera, tras una mañana de música, danza y agradecimientos, decenas de padres acercaron a sus hijos a los cuatro gigantes para darles un beso en la mejilla y seguir la tradición.

Alberto Galdona

UNA TRADICIÓN QUE SIGUE VIVA

Si la comparsa ha conseguido sobrevivir tanto tiempo es porque la tradición sigue viva, y la familia de Javier Osés es un ejemplo de que los gigantes es algo que se lleva en los genes. Sus dos hijos, Edurne y Javier, son de los miembros más jóvenes pertenecientes a la comparsa aunque, confiesa Osés, al inicio no fuera por iniciativa propia: “Les dije si querían y, en San Blas, ya los sacó Edurne, de 12 años. Y está muy contenta”, describe. No obstante, cree que esa ilusión no tardará mucho en desvanecerse. “Lo de los niños llega un momento en que se corta. Ahora tienen mucha afición, pero luego preferirán estar de fiesta a ser quien esté organizándola. Pero al que ha tenido esa alegría siempre le vuelve”, sentencia Osés.

Y es que la de Javier es la voz de la experiencia: todo lo que prevé que le suceda a sus hijos ya le pasó a él cuando era también un niño. “Mi padre bailó la Reina Negra, una de las danzas tradicionales, y yo de pequeño llevaba el cabezudo. Y años después, cuando falleció, me metí de nuevo en su recuerdo, y ahora llevo el gigante que él llevaba”, concluye.

