Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta: “El programa une tradición y pequeñas novedades”

Juan Carlos Castillo (Upei), alcalde de Peralta y presidente también de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se refiere a las “ganas de tener esa normalidad”, que, dice, supone el volver a vivir y celebrar unas fiestas patronales. Como presidente de la FNMC el año pasado tuvo que lidiar con las actividades que se permitían o no dentro de las denominadas ‘no fiestas’ y el pasado mes de julio también intentó mediar, en representación de los ayuntamientos afectados, en la polémica que se generó en torno a las plazas de toros y su aforo. Este mediodía, a la una, Peralta se sumergirá en nueve días de fiestas de las que anima a todos los vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar “de una forma sensata”. No han sido fáciles estos dos años de pandemia y por esoy presidente también de la, se refiere a las “ganas de tener esa normalidad”, que, dice, supone el volver a vivir y celebrar unas fiestas patronales. Como presidente de la FNMC el año pasado tuvo que lidiar con las actividades que se permitían o no dentro de las denominadas ‘no fiestas’ y el pasado mes de julio también intentó mediar, en representación de los ayuntamientos afectados, en la polémica que se generó en torno a las plazas de toros y su aforo. Este mediodía, a la una, Peralta se sumergirá en nueve días de fiestas de las que anima a todos los vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar “de una forma sensata”.

¿Cómo ha preparado Peralta estas fiestas post pandemia, con muchas novedades?

El programa de Peralta es una mezcla entre lo tradicional que se lleva haciendo muchos años y alguna novedad que se ha querido introducir este año.

¿Algún ejemplo de esas novedades?

Este año habrá dos encierros de trashumancia infantil y se ha querido ofrecer actividades dirigidas específicamente al colectivo de jóvenes de entre 9 y 15 años. Son chicos y chicas en una franja de edad a los que a veces es difícil llegar porque no son tan niños para ciertas cosas pero todavía son demasiado jóvenes para otras. A ver qué tal funcionan y si tienen aceptación o no. La asociación de jóvenes, Azkoiengo, ha programado además diferentes actividades. El día de descanso por ejemplo se ha programado también un concurso de recortes con toros que nunca se ha celebrado. En definitiva, pequeñas pinceladas que, creemos, enriquecerán el programa que por lo demás tiene ya establecidos unos días muy marcados con el cohete, el de la patrona y los dedicados a los mayores, los niños y las peñas.

¿Han supuesto estas novedades tener que destinar un mayor presupuesto?

La verdad que se ha mantenido bastante el presupuesto respecto a años anteriores, ronda los 260.000 euros.

¿En quién ha delegado el cohete este año?

El encargado de tirarlo va a ser el concejal de Deporte y Juventud Alberto Rox. ¿Por qué? En un guiño a toda la juventud de Peralta. Todo el mundo, todos los vecinos y vecinas, disfrutan mucho de las fiestas pero quizá son los jóvenes quienes las viven con una mayor intensidad y son la parte de la población que, sin ofender a nadie, han ‘sufrido’ más que nadie la ausencia de fiestas patronales durante estos dos años. Por eso, en un guiño a toda la juventud, que sabemos que espera estos días con muchas ganas, será el concejal encargado del área el que lance el cohete que abra las fiestas. Lógicamente va dedicado a todo el pueblo de Peralta pero, un poco más, a esa parte de población juvenil.

Pasando del ámbito festivo al municipal, ¿en qué punto está el tema de la travesía?

Para el próximo PIL hemos incluido una subvención. Además ya hemos solicitado a Obras Públicas la suscripción del convenio y estamos a la espera de la respuesta. Esta una apuesta fuerte. Hablamos de un proyecto de reforma integral y transversal de la travesía, tanto su pavimentación con las redes, cuyo presupuesto se eleva hasta los ocho millones de euros. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en él y se han dado pasos pero queremos dar el empujón definitivo. Es una obra gorda y de un presupuesto importante pero es de vital importancia para Peralta porque es la arteria principal del pueblo.

¿Qué otros proyectos tienen ahora mismo sobre la mesa?

La verdad que muchos, estamos trabajando en varias cosas. Ahora mismo ya se ha licitado el equipamiento de las parcelas de riego, son 120 hectáreas con un presupuesto de 757.000 euros para lo que hemos obtenido una subvención, vía Gobierno de Navarra, del 50%. Se va a ejecutar también el carril bici, proyecto para el cual hemos logrado una subvención, también del Ejecutivo foral, de 220.000 euros sobre los 301.000 totales presupuestados. Además, hay dos derribos pendientes que se acometerán en breve y varias calles pendientes de asfaltar en las que también empezará a trabajarse de manera más o menos inmediata. Concluido el verano nos pondremos también con el proyecto para renovar la piscina de verano y se va a derribar y construir una nueva nave ganadera en el Cascajo por importe de 100.000 euros. Vamos a digitalizar el salón de actos de la escuela de música, para lo que también hemos logrado una subvención, y se instalará el autoconsumo energético de 100kw en las instalaciones deportivas.

¿Cuándo se culminará la ruta ciclable del visón?

Es éste un proyecto en el que los cuatro pueblos -Peralta, Falces, Funes y Marcilla- llevamos ya varios años trabajando. Será en el año 2023 cuando por fin esperamos que pueda estar finalizado. Es cada ayuntamiento el que se encarga de adecuar la parte de terreno y camino que discurre por su término municipal -el total de la ruta son 40,8 kilómetros- y nosotros, el Ayuntamiento de Peralta, hemos conseguido una subvención de 256.000 euros, sobre 301.000, para el hormigonado de la mota del canal. Me gustaría destacar el gran trabajo llevado a cabo por los trabajadores para sacar adelante todos los expedientes de contratación y las tramitaciones para optar a las subvenciones que, gracias al personal municipal, se han conseguido . No es un trabajo fácil y todavía lo ha sido menos durante los meses de pandemia. Es un trabajo que a ojos de quien no conoce el funcionamiento municipal puede pasar desapercibido pero resulta fundamental para el buen funcionamiento de un ayuntamiento.

Éstas van a ser sus sextas fiestas como alcalde. Tras dos legislaturas, ¿ha pensado ya en el futuro?

De momento no se ha hablando nada pero es algo que habrá que hacer a nivel interno cuando llegue el momento que será a partir de diciembre. Queda tiempo por delante para pensarlo pero no tengo una decisión formada al respecto. Ha sido ésta una legislatura muy complicada porque la pandemia llegó y puso todo patas arribas pero vuelvo a reiterar el enorme esfuerzo y trabajo llevado a cabo por todo el personal administrativo que ha permitido seguir urbanizando calles, transformando las instalaciones deportivas y consiguiendo subvenciones cuantiosas

Homenajes como aperitivo a la fiesta

Como es habitual, el Ayuntamiento de Peralta dedicará los prolegómenos al lanzamiento del cohete a rendir una serie de homenajes. En esta ocasión, y tras todo lo vivido durante la pandemia, el consistorio quiere tributar un reconocimiento a todas las entidades y cuerpos que, de una forma un otra, han estado al frente, ayudando y colaborando en todo lo que han podido. Pese a las dificultades, remarcan desde el consistorio, siguieron trabajando haciendo una labor “encomiable”.

Por ello, este mediodía se va a reconocer de manera pública al centro de salud, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos, la residencia San Miguel, el personal voluntario, el jefe de la brigada municipal, el jefe de policía municipal, el responsable del servicio de limpieza viaria, los bomberos y ambulancia, al personal de DYA y Cruz Roja, al colegio de Primaria y a los Familiares de Alzheimer de Navarra. “Todas estas personas y los colectivos a los que representan se preocuparon por el bienestar de los demás en momentos muy difíciles para todos”, alabó Castillo.

Pero no será éste el único homenaje que se tribute ya que también se va a reconocer al equipo de fútbol del colegio que ganó, las pasadas naviades, el Torneo Interescolar que se disputó en las instalaciones de Tajonar. Se aplaudirá el esfuerzo y deportividad sobre el terreno de juego de sus catorce jugadores y tres entrenadores. Finalmente, completa la terna de reconocimientos previos al inicio festivo, el que recibirá el estudiante peraltés Alejandro Monroy. De él destacó el alcalde que con, un 13,95, fue quien obtuvo la nota más alta en la pasada EVAU en Navarra. “Es de justicia reconocer el esfuerzo educativo y académico que hacen nuestros jóvenes y en este caso el llevado a cabo por este peraltés”, refirió.