Tafalla retrasará a las nueve el inicio de los encierros en fiestas

Los encierros de las próximas fiestas patronales de Tafalla retrasarán una hora su inicio y se celebrarán a las nueve de la mañana. Así lo confirmó este martes el concejal de Festejos del consistorio tafallés, Jacinto Goñi, quien explicó que la comisión de Festejos dio el visto bueno a un cambio que ya había estado sobre la mesa en varias ocasiones aunque nunca se había materializado. La decisión se adopta ahora, de cara a las próximas fiestas patronales, tras la experiencia de las ferias de octubre del año pasado. Entonces, se celebraron dos encierros que dieron comienzo a las nueve de la mañana retrasando también el encierrillo de la una de la madrugada a las ocho de la mañana.

Un cambio éste especialmente positivo para las reses según indicaba el concejal. Al parecer, la estancia en los corrales que se habilitan en Escolapios para el descanso de los toros entre el encierrillo y el encierro no es el lugar más cómodo para ellos. “Así nos lo habían trasladado más de una vez ganaderos y la experiencia de las ferias de octubre fue positiva”, indicó el edil. La decisión cuenta también con el beneplácito de los diferentes cuerpos policiales de la localidad ya que al celebrarse el encierrillo a las ocho de la mañana se suprimen los cortes de tráfico que había que hacer de madrugada para su desarrollo.

Asimismo, el concejal de Festejos había solicitado a la presidencia del Club Taurino Tafallés la elaboración de un informe con opiniones de sus miembros respecto a la posibilidad del cambio y la decisión también habría sido bien recibida. Con todo ello, la comisión ha aprobado un cambio que, no obstante, no se torna definitivo y queda sobre la mesa la posibilidad de revertirlo en un futuro si la acogida de los encierros que se celebrarán entre los días 15 y 20 de agosto no es buena. De hecho, en el pliego de gestión de la plaza, que finalmente se saldrá a licitación este miércoles, se recoge que será decisión del ayuntamiento la hora del encierro.

El cambio propiciará que los encierros de las fiestas patronales de Tafalla coincidan con los encierros del Pilón de Falces, localidad que este año celebra sus fiestas entre los días 13 y 22 de agosto, con encierros desde el día 14 y hasta el 22. Un hecho en el que el concejal tafallés no quiso entrar a valorar aunque muchos corredores solían participar en las dos carreras.