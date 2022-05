Peralta cerrará la piscina de invierno un mes antes por la subida del gas

Peralta cerrará este año un mes antes de lo habitual, el próximo 4 de junio, en lugar de en julio como venía sucediendo hasta la fecha. Una decisión que el consistorio ha adoptado ante la subida experimentada en los últimos meses por el precio del gas que ha supuesto un incremento muy importante en la factura que el consistorio abona. Según explicó Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, el gasto en los tres primeros meses de 2022 ha sido el mismo que en todo el pasado año 2021. En concreto, hasta la fecha se han pagado ya facturas por importe de 50.000 euros en lo que a la piscina climatizada se refiere. La piscina climatizada de las instalaciones deportivas decerrará este año un mes antes de lo habitual, el próximo 4 de junio, en lugar de en julio como venía sucediendo hasta la fecha. Una decisión que el consistorio ha adoptado ante la subida experimentada en los últimos meses por elque ha supuesto un incremento muy importante en la factura que el consistorio abona. Según explicó, alcalde de Peralta, el gasto en los tres primeros meses de 2022 ha sido el mismo que en todo el pasado año 2021. En concreto, hasta la fecha se han pagado ya facturas por importe de 50.000 euros en lo que a la piscina climatizada se refiere.

En años anteriores, esta piscina cerraba los meses de verano, a partir de julio ya que en junio permanecía abierta. Sin embargo, la actual situación ha motivado un cierre anticipado que coincidirá con la apertura de las piscinas de verano. No obstante, el alcalde aclaró que cuando termine la temporada estival la climatizada se reabrirá con normalidad. “Entendemos que habrá personas usuarias que se sientan perjudicadas porque no es lo mismo la cubierta que sabes que vas a poder nadar siempre y a la misma temperatura que la de verano, que igual un día hay más gente o el tiempo no acompaña tanto pero creemos que teníamos que adoptar esta decisión y se ha hecho para que sea únicamente un mes”, dijo.

El ayuntamiento adoptó esta decisión en el pleno celebrado el pasado miércoles por la tarde, una sesión en la que, por unanimidad, se aprobó el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Peralta, Marcilla, Falces y Funes para la ruta ciclable del visón. Se retoma así el proyecto de la denominada hasta ahora vía verde pero que no es tal ya que con esa denominación se refiere a los espacios por los que antaño pasó un tren, lo que no es el caso entre estos cuatro pueblos de la Ribera Alta.

El proyecto de adecuación de esta vía ciclable, de 40,8 kilómetros de distancia para recorrer a pie o en bicicleta, ya ha sido redactado y, según recoge el convenio, cada municipio se repartirá el gasto en función del tramo de ruta que atraviese su término municipal. El coste total asciende a 538.000 euros de los que a Peralta corresponden 309.000. “Nosotros vamos a cambiar toda la pavimentación desde la mota del canal hasta el puente de las piscinas. Está en muy mal estado y hay que arreglarlo ya. El proyecto incluye el adecentamiento del trazado y la señalización de la ruta en cada pueblo”, expuso Castillo.

Con la firma de este convenio los cuatro ayuntamientos terminan de definir un proyecto que llevaba tiempo en el aire y al que en los últimos meses se le ha dado el último empujón. Ahora será el Ayuntamiento de Funes el encargado, como así se ha decidido entre los cuatro pueblos, de solicitar una subvención y licitar el proyecto. A expensas de la resolución de la convocatoria de subvenciones y del proceso de licitación y adjudicación, el plazo máximo para que el proyecto esté ejecutado y finalizado está fijado en septiembre del próximo año 2023.