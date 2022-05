Roban la mitad de las fotografías de una exposición en la calle de Atxu Ayerra en Tafalla

fotógrafo Atxu Ayerra la desaparición de la mitad de las imágenes que daban forma a la exposición ‘Fotografía inédita’ que se inauguró el pasado sábado en el paseo de la República de Con humor. Así se ha tomado ellaque daban forma a laque se inauguró el pasado sábado en el paseo de la República de Tafalla . “Ahora me doy cuenta que tal vez fotografía efímera hubiera sido un título más apropiado que fotografía inédita”, bromea este tafallés, miembro del colectivo Higuera, organizador de la Primavera Fotográfica en la cual se enmarca la exposición de instantáneas de Ayerra.

147 imágenes tomadas a lo largo de los años por este fotógrafo aficionado que ya había expuesto con anterioridad alguna vez en Tafalla conforman esta efímera exposición que, inicialmente, estaba previsto que se expusieran en la calle hasta el próximo 5 de junio. No se trata de una muestra al uso ya que el soporte que eligió Ayerra para las fotografías es un imán que las sujeta a la estructura metálica que cierra uno de los patios del colegio Escolapios en el paseo de la República, al lado del río Cidacos. “Le dí muchas vueltas y como las medidas de la estructura me limitaban para la fotografía, tras mirar mucho me decanté por unos imanes de 14 centímetros y las fotografías están impresas directamente en el imán”, explica.

Cuenta Atxu Ayerra, coordinador de Cultura en el ayuntamiento, que llevaba tiempo con la idea de sacar una muestra a esa zona de Tafalla, un lugar muy transitado y que vio como una buena ubicación de cara a acercar la exposición a un público de un perfil más variado que el que habitualmente puede visitar el centro cultural o la casa de cultura. “Soy de la opinión de que hay que sacar la cultura a la calle”, insiste. Finalmente, decidió montar la muestra cuyas fotografías dividió en seis bloques: ‘mis favoritas’, ‘el placer de viajar’, ‘extraños bodegones’, ‘sin salir de casa’, ‘cajón desastre’ y ‘texturas bonitas’, un conjunto de imágenes de su colección personal que no había mostrado hasta la fecha ya que en 2010 montó una exposición en la casa de cultura y en 2018 publicó un libro que combinaba fotografías y textos. Las ahora mostradas en la calle son inéditas.

“La verdad que la idea ha sido muy bien acogida y no solamente por quienes han decidido llevarse fotografías de lo mucho que les han gustado. Son tan buenas que la gente no ha podido resistirse”, dice entre risas. Confiesa Ayerra que desde el momento en que decidió montar una exposición al aire libre y en un formato de imanes asumía el riesgo de que alguna podía desaparecer. “Aquí la cosa da para mucho, se puede pensar que ha sido por una travesura o realmente porque a alguien le han gustado y no ha podido resistirse. Seguro que mis fotografías decoran ahora varios frigoríficos de Tafalla”, bromeaba.

Asegura no sentirse enfadado aunque lamenta que quienes pasen estos días por el paseo para ver la muestra no puedan verla completa. Para estas personas tiene previsto preparar alguna proyección o buscar la forma de exponer la colección completa a través de internet. Entre las sustraídas, indica que han desaparecido de todos los bloques aunque de las de viajes han quitado alguna más. “Es todo un experimento sociológico intentar averiguar quién se las lleva, cuáles cogen y por qué”, concluye.