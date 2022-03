¿Decir a un administrativo qué me pasa?

Uno de los asuntos que afloró durante las preguntas del público fue la situación a la que se enfrentan los pacientes al trasladar la primera información de su estado a la persona que les atiende, en ocasiones con un perfil de administrativo. Fue la concejala de Sanidad de Peralta, Eva Barasoain, quien puso el asunto sobre la mesa. “La centralita telefónica está saturada y se quedan llamadas sin atender. Y muchas veces tienes que decir a un administrativo qué te pasa. Hay que retomar las visitas presenciales cuando la gente necesite ir al médico”, apuntó la edil en el turno de preguntas, al final del acto.

Fue la médica de Peralta, María Dolores Chueca, quien recogió el guante para profundizar con una visión crítica en ese primer contacto entre el paciente y la atención primaria. “Veo muy indiscreto que me pregunten en una cola de espera qué me pasa. Igual que si me preguntan en el banco. Hay que hacer triajes (el primer método de clasificación de los pacientes de un centro médico) y para eso, se necesita que la persona que les atiende esté bien formada”, sostuvo.

Según Chueca, el trabajo con administrativos sin formación específica en el ámbito sanitario provoca que ese primer “diagnóstico”, por decirlo así, no se ajuste a la necesidad del paciente, lo que provoca más retrasos en la atención. Esta situación se intensificó durante la pandemia, cuando se redujeron las visitas presenciales.

NECESIDAD DE FORMACIÓN

La también doctora y directora de Atención Primaria del Gobierno de Navarra, Yolanda Martínez, corroboró en parte lo dicho por su colega para asegurar que todos los administrativos sanitarios con plaza, “tienen formación sanitaria”. “El problema es el sistema de listas de la función pública”, apuntó. Esa forma de contratación supone que se cubran esas plazas de administrativo con perfiles que nunca han trabajado en el mundo de la salud. “Que se les pida esa formación”, pidió Gerardo Echeverría, de la Plataforma por una sanidad rural digna. “Tienen que estar formados en salud”, insistió la doctora Chueca. Yolanda Martínez pidió confianza en todas los profesionales que conforman un centro de salud y pidió, no obstante, no dar más información de la necesaria. “El administrativo no tiene por qué saber si el paciente tiene un grano en el culo”, apuntó gráficamente.

Entre el público que asistió este jueves al acto se encontraba el alcalde de Funes, Ignacio Domínguez (NA+), quien sugirió que la Sanidad Navarra realice estudios pormenorizados de cada zona, con sus peculiaridades sanitarias, en parte relacionadas con el envejecimiento de la población. “Los ratios de pacientes por médico no pueden ser los mismos. Porque 900 pacientes en un pueblo pueden dar más trabajo que 3.500 en Pamplona”, señaló. Martínez aseguró que esas situaciones ya estaban contempladas.

SIN ROPA REFLECTANTE

Mario Fabo (NA+), alcalde de Marcilla, denunció “el déficit de medios técnicos” al que se enfrenta algunos profesionales sanitarios. “Los trabajadores de urgencias no tenían chalecos reflectantes. Les dijeron que se los compraran en ‘los chinos’”, se quejó. Yolanda Martínez negó este extremo y aseguró, “como trabajadora”, que ella siempre ha contado con el vestuario que le procuró el Servicio Navarro de Salud. “Ahora todos los centros disponen también de un coche”, añadió.

Pilar Sánchez, perteneciente a la Plataforma por una sanidad rural digna, incidió en la carencia de profesionales en la Zona Media navarra. “Pueblos como Beire, Pitillas, San Martín de Unx o Ujué se están quedando vacíos”, se quejó. Al igual que su compañero ponente, Gerardo Echeverría, pidió que se recuperase el servicio de urgencias nocturno en Olite. “No puedo prometer que pueda volver”, respondió Martínez.