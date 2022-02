Peralta se dotará de un plan de emergencias frente a las inundaciones

Ayuntamiento de Peralta se dotará en breve de un plan de emergencias frente a las inundaciones con el objetivo de establecer una forma de actuar coordinada en momentos de crecidas importantes del río. Para la redacción del proyecto el ayuntamiento ha habilitado una partida de 18.000 euros, vía modificación presupuestaria, que salió adelante en el transcurso del último pleno. El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo (Upei), explicó que será una empresa externa, contratada por el consistorio, la encargada de redactar el documento. “El plan recogerá la forma de actuar en caso de crecidas e inundaciones. Se establecerán diferentes niveles de alerta y prealerta en función de cómo vaya siendo la crecida en cada momento”, resumió. Else dotará en breve de un plan de emergencias frente a las inundaciones con el objetivo de establecer una forma de actuar coordinada en momentos de crecidas importantes del río. Para la redacción del proyecto el ayuntamiento ha habilitado una partida de 18.000 euros, vía modificación presupuestaria, que salió adelante en el transcurso del último pleno. El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo (Upei), explicó que será una empresa externa, contratada por el consistorio, la encargada de redactar el documento. “El plan recogerá la forma de actuar en caso de crecidas e inundaciones. Se establecerán diferentes niveles de alerta y prealerta en función de cómo vaya siendo la crecida en cada momento”, resumió.

En la misma sesión plenaria se aprobó también otra modificación presupuestaria por importe de 14.000 euros para un proyecto de mejora de la evacuación de pluviales en los momentos de crecida del río. El objetivo de esta actuación, remarcó el alcalde, es el de evitar inundaciones en momentos de avenidas en lugares como el paseo del río Arga, uno de los primeros lugares que el agua cubre cuando hay crecidas de envergadura. “Lo que se busca es reconducir los pluviales con una estación de bombeo, llevarlas a un punto más dimensionado, con más amplitud. Hablamos de una estación de bombeo fuerte que permitiera al agua volver al cauce del río”, expuso Castillo.

Parte de este proyecto, añadió, se encuentra ya redactado en el de reforma de la travesía que se elaboró hace unos meses. El consistorio no tiene todavía fijada una fecha de ejecución para este proyecto pero la idea es que tanto esta actuación de mejora de la evacuación de pluviales como el plan de emergencias estén listas de cara al próximo invierno.

Las actuaciones orientadas a las inundaciones no fueron las únicas que se abordaron en la sesión plenaria ya que el conjunto de las modificaciones presupuestarias aprobadas se elevó hasta los 329.000 euros. La mayor parte de estas partidas, refirió el alcalde, se crearon con cargo al remanente del año pasado y se incorporan al presupuesto de este año que aprobó el ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Otras, en cambio, son de nueva creación.

Entre las actuaciones que se aprobaron se encuentra la iluminación de la mota del canal hasta la muga con Funes a la que se destinarán 150.000 euros. En un principio, este proyecto se pensaba haber acometido en 2021 pero finalmente no se ejecutó y ha sufrido algunas modificaciones respecto a la idea inicial. “Este camino constituye una conexión estratégica con Funes que muchas personas utilizan para ir a diario tanto andando como en bicicleta. Ahora mismo, a partir de determinada hora, cuando comienza a caer la tarde no se puede andar porque no se ve. De esta forma, podrá ser utilizado en cualquier momento ganando así también en seguridad”, indicó Castillo.

Entre el resto de modificaciones aprobadas -salieron adelante todas con el voto favorable de Upei y el PSN ya que NA+ se abstuvo-, se encuentran una partida de 70.000 euros para habilitar una estructura en un edificio protegido para acometer el derribo del inmueble colindante; 7.000 euros para mejorar la seguridad de los peatones en el entorno de la escuela de música; y 35.000 para la compra de un camión para la brigada, entre otras cosas.