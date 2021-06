Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

Las piscinas de verano de la ciudad deportiva de Tafalla ya tienen todo preparado para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival este próximo sábado, día 12 de junio. Permanecerán abiertas hasta el 12 de septiembre. Serán tres meses en los que la instalación se regirá por los protocolos de seguridad dictados desde Sanidad que podrían ir variando en función de la evolución de la pandemia sanitaria. De momento, a pocos días de abrir la instalación, su gerente, David Ros, se mostraba optimista ante un verano que, en su opinión, parece que va a recordar “un poco más a los previos a la pandemia”.



En el caso de las piscinas de Tafalla, la amplitud de su zona verde, expresa el gerente, propicia que no vaya a haber problema a la hora de mantener la distancia de seguridad. “En la zona verde no hay limitación de aforo y no va a haber problemas para guardar las distancias de seguridad entre los grupos de gente. En el agua el aforo está reducido al 50% que en el caso de la piscina dedicada al nado se queda en 200 personas y en la otra en 70. Unas cifras que pensamos no van a suponer un problema”, exponía Ros.



En cuanto al resto de medidas preventivas de seguridad, en la ciudad deportiva se ha decidido mantener una organización similar a la del año pasado con algún pequeño cambio. En la zona de entrada, se habilitarán un carril de acceso a la instalación y otro de salida para que la gente no se cruce en ese punto. También se habilitarán los baños de las piscinas cubiertas para complementar al único con que cuentan las exteriores como una forma de que se concentren en éstos últimos menos personas.



RESERVA PREVIA

“Habrá tres desinfecciones diarias. Por la mañana, a mediodía y tarde-noche. La diferencia este año es que se llevarán a cabo sin tener que desalojar la instalación”, añadió el gerente. Asimismo, seguirá siendo necesaria la reserva previa para acceder y ésta se materializará tanto a través de la aplicación de la ciudad deportiva o llamando al 948 704 491. “La metodología a través de la aplicación es muy fácil”, recordó Ros. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en las zonas de tránsito y en el acceso y salida de la instalación.



El plazo para sacar los abonos ya está abierto desde el pasado mes de mayo y, siempre que los aforos los permitan, se sacarán entradas diarias para la venta. Además, una de las novedades de este año se concreta en que las familias numerosas monoparentales obtendrán un 20% de descuento sobre los precios establecidos en los abonos de verano presentando la documentación que lo acredite.

En este contexto, el gerente se muestra optimista de cara a una temporada estival en la que la vacunación avanza a muy buen ritmo y con la buena sensación que dejó el pasado verano. “Pese a la incertidumbre que había todo transcurrió muy bien. Sí que hubo menos abonados pero no se registró ningún problema. Ahora tenemos esa experiencia por lo que esperamos un buen verano en el que la gente disfrute”, concluyó.

Tarifas. El abono por temporada establece diferentes precios en función de la edad. El de adultos, de 18 a 64 años (85,05€); infantil de 3 a 13 años (42,54); juvenil de 14 a 17 años (63,78); mayores de 65 (50,19) y personas con discapacidad de más del 33% (50,19). Hay también abono quincenal y entrada diaria.

Abonos. El plazo para sacarlos ya está abierto. Para hacerlo se deberá aportar relleno el impreso correspondiente -se puede encontrar en la web municipal-, además de la tarjeta roja ciudadana si se tiene y una foto reciente. El pago se realizará en el momento de materializar la inscripción tanto en efectivo o con tarjeta. Las familias numerosas monoparentales tendrán un 20% de descuento.