La creatividad como forma de educar

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

Un espacio donde se pueda profundizar en las cosas, sin estar pendiente ni del tiempo ni con la obligación de completar una programación. Un lugar donde se disfrute de aprender, donde la ciencia, el arte y la creatividad confluyan y en el que tengan cabida todas las capacidades. Esta es la premisa sobre la que se sustenta Genios Geniales, una asociación sin ánimo de lucro impulsada en Artajona por seis artajoneses, todos maestros y profesores, además de músicos, a los que unían una serie de inquietudes comunes como la implantación de metodologías educativas innovadoras, el desarrollo de la creatividad o el descubrimiento del talento personal.



“Todo comenzó hace unos cinco o seis años. Teníamos muchas cosas en la cabeza. Al compartir profesión, coincidíamos en que muchas veces, por las prisas de no acabar con la materia prevista, en clase no daba tiempo a probar, investigar, descubrir. Entonces pensamos, ¿por qué no hacemos un sitio donde se pueda profundizar las cosas sin el estrés del tiempo? Donde la gente pueda realmente disfrutar”, explica César Jimeno, uno de los impulsores. Así fue como nació Genios Geniales, un colectivo que tiene como objetivo el desarrollo de la creatividad y la búsqueda del talento personal a través de experiencias. Además de César Jimeno, nutren la asociación Silvia Jimeno, Sara Ganuza, Beatriz Jimeno, Nuria Echarri y Ana Catalán.



Desarrollan su actividad en el antiguo colegio de los Sagrados Corazones, donde llevan a cabo actividades y talleres dirigidos, insiste Jimeno, a personas de todas las edades, desde 9 hasta 99 años. “Queremos romper la barrera de que no es algo exclusivo para niños. Sí que hay grupos más enfocados en ellos pero en Genios Geniales tienen cabida todas las personas independientemente de su edad y, por supuesto, también de fuera de Artajona”, incide. La dinámica de aprendizaje por la que apuestan estos seis docentes está basada en la introducción de metodologías educativas innovadoras, basadas en la teoría de inteligencias múltiples, de Howard Gardner.



“No todos somos iguales y, como docentes, vemos que en el colegio se apuesta por el desarrollo en una única dirección dejando de lado las habilidades más creativas generalmente por falta de tiempo”, refiere Jimeno, quien cree que esta forma de proceder se debe a la falta de recursos del sistema educativo. “No se tiene en cuenta las habilidades y aspiraciones de cada niño o niña en concreto. Por eso, abogamos por que cada persona busque sus puntos fuertes”, añade.



Como a todos, la pandemia les obligó a paralizar la actividad presencial. Sin embargo, reconoce Jimeno que en su caso les ha dado pie a poner en marcha un proyecto en el que han trabajado el último año. Un cuento musical titulado '¿A dónde vais?'. Consta de tres partes diferenciadas. Por un lado, el cuento musical propiamente dicho, una segunda que incluye un kit de materiales para elaborar el proyecto y, finalmente, una serie de vídeos a los que hay que acceder mediante un código QR para construir todo el proyecto. El cuento además está colgado en el canal de YouTube de Genios Geniales abierto para quien quiera verlo.



Jimeno reitera la idea de que Genios Geniales es una asociación sin ánimo de lucro que busca también el desarrollo de la propia localidad. “Nos gustaría crear empleo y poner en el mapa Artajona como lugar que promueve estas metodologías activas”, indica. En junio se abrirán las pre inscripciones para el próximo curso, momento en que esperan también poder retomar los talleres de ciencias.