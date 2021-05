Tafalla aprueba un presupuesto que se eleva a los 12,6 millones

Actualizada 12/05/2021 a las 06:00

Tafalla ya tiene presupuesto para este ejercicio. Cinco meses después de comenzar el año, el Ayuntamiento de la ciudad del Cidacos aprobó este martes las cuentas para 2021. Están cifradas en 12,6 millones de euros, incrementándose así un 1% respecto a las de 2020. En el transcurso de una sesión extraordinaria, con este punto como el único del orden del día, salieron adelante con los votos a favor de EH Bildu, Iniciativa por Tafalla (IT), Izquierda Unida (IU) y Geroa Bai. Nueve votos favorables frente a la negativa de los cinco ediles de Navarra Suma y los tres del PSN. Estos dos últimos grupos sí que aprobaron la plantilla orgánica y la programación de contratación pública. La votación se llevó a cabo en dos puntos diferenciados.

Fue el alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), el encargado de desgranar los principales puntos del presupuesto. De la cuantía total de 12.635.800 euros, señaló que 10.856.100 corresponden a gastos ordinarios y 1.779.700 son gastos de capital (inversiones). El mayor porcentaje del capítulo de gastos, con un 63%, se corresponde a los de personal que ascienden a 6.841.200 euros. El capítulo de inversiones, explicó, suma 1.779.700 euros. Se han contemplado un total de cincuenta actuaciones, algunas de las cuales se encuentran ya adjudicadas.

Entre las inversiones previstas destacan la redacción del proyecto de rehabilitación de Recoletas (175.000 euros), el derribo de los edificios de acceso al centro cultural (194.000), la redacción del nuevo plan de urbanismo (126.400) o el pavimento de la pista de atletismo (208.000). Las inversiones se financiarán tanto a través de subvenciones del Gobierno de Navarra y el Gobierno central así como con la venta de patrimonio municipal y un préstamo bancario.

En este sentido, Arrizubieta indicó que la deuda viva a 31 de diciembre se situaba en 2,9 millones -un nivel de endeudamiento del 27%- . Se amortizaron 538.400 euros y este año se prevé pedir un prestamos por la misma cuantía con lo que la deuda se mantendrá igual. Se refirió el alcalde también al remanente de tesorería que se eleva a 2.179.556 euros y que podrá utilizarse este año debido a la suspensión de las reglas fiscales. “Tenemos proyectos muy interesantes que se verán financiados con el remanente. En algunos ya se está trabajando y en cuanto estén adelantados se llevarán al pleno”, adelantó. Algunos de éstos, concretó, son la adecuación del espacio de coworking comarcal o la cubierta del frontón de la Cooperativa Cidacos. En cuanto a la plantilla orgánica, se prevén dos modificaciones: la amortización de una plaza vacante de obrero del servicio de limpieza y la provisión del puesto de arquitecto. “Consideramos que es un buen presupuesto para Tafalla. Se ha hecho siguiendo los criterios de realismo y prudencia”, subrayó.

Desde Izquierda Unida e Iniciativa por Tafalla coincidieron en la importancia de seguir ofreciendo a la ciudadanía los mismos servicios. Soco Ojer (IU), hizo hincapié en la necesidad de priorizar las necesidades ciudadanas y de trabajar para potenciar Tafalla como cabecera de comarca. Goizeder Juango (IT) se refirió a las cuentas como unos “presupuestos trabajados” y destacó la importancia de contar con el remanente para plantear “inversiones más ambiciosas”.

Desde Navarra Suma y PSN argumentaron que su voto en contra venía motivado por no haberse tenido en cuenta sus propuestas. La socialista Esther Iso recordó que su grupo puso sobre la mesa propuestas por valor 1,2 millones en actuaciones que pasaban por un proyecto de rehabilitación del casco antiguo o un proyecto participativo para la plaza de Navarra, entre otros. “El partido socialista nunca ha exigido nada. No se ha llegado a un acuerdo y por eso no apoyamos el presupuesto. No obstante, nuestra mano está tendida para todas las modificaciones que haya que sacar adelante”, indicó.

Finalmente, Amaya Orduña (NA+), criticó la tardanza en presentar el presupuesto, bien entrado ya el segundo trimestre del año. Enumeró algunas de sus propuestas entre las que estaban un estudio para arreglar o sustituir el adoquinado del casco viejo, otro estudio para la sustitución a led de todo el alumbrado público o la ampliación de la partida destinada a Cáritas, entre otras cosas. A la portavoz de la coalición, el alcalde contestó asegurando que le preguntó días atrás si su grupo apoyaría las cuentas en caso de aceptarse sus propuestas y que dicha contestación nunca llegó.

ALGUNOS DETALLES DEL PRESUPUESTO



Principales inversiones

1,7 millones. Es la cifra prevista para inversiones en este ejercicio. Se trata de medio centenar de actuaciones entre las que destacan, con partidas más elevadas, la redacción del proyecto de rehabilitación de recoletas (175.000€), el derribo de los edificios de acceso al centro cultural (194.000), la redacción del nuevo plan de urbanismo (126.400), el pavimento de la pista de atletismo (208.000) o la protección contra el fuego de la plaza de toros (92.000) ya licitada y adjudicada ésta última.



Remanente tesorería

2,1 millones. Según los datos aportados por el alcalde, el ayuntamiento cerró 2020 con un superávit de un millón de euros situando el remanente en 2.179.556 euros. Al no poder incluirse el remanente en el presupuesto, no se ha incluido ningún proyecto aunque se irán llevando a próximos plenos. Cuatro de los más adelantados son la adecuación del espacio coworking comarcal (230.600€), la renovación del sistema eléctrico y led del colegio comarcal (49.000), la recuperación de patrimonio inmaterial (50.000) y la cubierta del frontón de la cooperativa Cidacos (150.000).



Plantilla orgánica

53 personas. Se encuentran en situación de contratación temporal debido a que numerosas plazas recogidas en la plantilla orgánica como personal fijo -laboral o funcionario. Están cubiertas con contrataciones temporales hasta la provisión de plaza.

50 inversiones previstas en el presupuesto

Que ascienden en total a 1.779.700 euros. Parte de ellas, se acometen con cargo a subvenciones recibidas tanto por el Gobierno de Navarra como del Ejecutivo central.