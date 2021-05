Policía Municipal de Tafalla vuelve a prestar servicio en el turno de noche

Actualizada 06/05/2021 a las 06:00

Policía Municipal de Tafalla vuelve a retomar el turno de noche tras haberse visto obligado a suprimirlo, de lunes a jueves, el pasado mes de abril. El jefe del cuerpo, Alfredo Ondarra, confirmaba ayer que desde el pasado 1 de mayo la Policía Local de la ciudad del Cidacos ha vuelto a prestar servicio en la localidad las 24 horas del día. Una complicada situación originada por el elevado nivel de absentismo, tal y como explicaron entonces el propio Ondarra y el alcalde del municipio, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), provocó que el turno nocturno, de 22 a 06 horas, de lunes a jueves, no se pudiera prestar en abril.

“Cuando se tomó esta decisión se hizo esperando que fuera una situación coyuntural que se resolviera lo antes posible y así ha sido. Todas las partes implicadas están haciendo un importante esfuerzo para que el servicio se pueda seguir prestando las 24 horas del día”, destacó Ondarra. Durante el mes de abril, las noches de lunes a jueves, fueron efectivos de Policía Foral y Guardia Civil los que asumieron la seguridad ciudadana. El jefe de Policía Municipal indicó que en este mes en que no se prestó el turno de noche no se han producido intervenciones por parte de ambos cuerpos fuera de la normalidad. “Sí que han tenido que atender incidencias pero por lo que me han trasladado no han sido excepcionales”, relataba.

La plantilla actual de Policía Municipal está conformada por 11 policías, dos auxiliares, cuatro agentes de primera y el jefe. Una cifra que, tal y como insistió en su día el alcalde, es suficiente para atender a una localidad con la población de Tafalla -10.600 habitantes-. Arrizubieta recordó que, según la ley, en la ciudad del Cidacos el ratio de policía por habitante está dentro de la escala más alta.

Alfredo Ondarra mostró su deseo de que la supresión de turno que se tuvo que adoptar en abril no vuelva a repetirse. En breve, adelantó, se incorporará al cuerpo un nuevo agente. Además, añadió, el ayuntamiento ya se ha puesto a trabajar para sacar a concurso una plaza. No obstante, la incorporación de este agente una vez superada la oposición puede dilatarse hasta casi dos años, entre el proceso selectivo y la formación posterior. Una incorporación que podría coincidir con la jubilación a la que más de un efectivo de la plantilla llegará “en unos dos años”.