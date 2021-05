Peralta se sumerge en el universo de Matilda

Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

El colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta dedicó todo abril, mes de la lectura por excelencia que tiene marcado en rojo el día 23 como la jornada del libro, a estudiar y profundizar en el autor Roald Dahl, creador de la popular obra ‘Matilda’. Su protagonista, ávida lectora, inteligente y con ‘súper poderes’, es conocida por niños y mayores. Esta actividad se ha enmarcado dentro del proyecto bibliotecas inclusivas, en el que cada mes se abordan temas diferentes, y al coincidir con la celebración del día del libro también en abril se organizaron diferentes y muy variadas actividades.

La profesora, y también bibliotecaria en el centro, Charo Ramos explicaba que aunque la de Matilda ha sido la obra central del autor también ha habido cabida para otras como la también popular ‘Charlie y la fábrica de chocolate'. Como no podía de ser de otra forma, la biblioteca escolar cobró un especial protagonismo durante el mes de abril. “Ha habido visita a la biblioteca del colegio con diferentes actividades y propuestas abiertas sobre el autor y sus obras más conocidos como crear un bote de los sueños, la receta de la tarta de Willy Wonka o la creación de sombreros. Todas estas actividades se han desarrollado tanto en castellano como en inglés y en euskera”, refería.

El abanico de propuestas que se pusieron sobre la mesa se completó con actividades virtuales desde el aula -utilizando la pizarra digital o los chromebooks-, sopas de letras, juegos, presentaciones, etc. Además, durante todo el mes las paredes del colegio, incluso alguno de los techos, han estado decoradas con libros y letras gigantes. “Al alumnado le ha divertido mucho la idea de tumbarse en el suelo para leer extractos de Roald Dahl”, contaba la profesora.

Debido a la situación actual de pandemia sanitaria, las familias no podían visitar el centro para realizar actividades de forma conjunta como hubiera sucedido en un contexto habitual. Sin embargo, desde el colegio se les quiso también se hacer partícipes de este mes de abril y para ello se organizó un maratón de lectura del libro ‘Matilda’ en vídeo y todas las personas que voluntariamente se inscribieron previamente leyeron una página del libro.



DEL COLEGIO AL ESCAPARATE

La profesora se refirió también a una de las novedades de este año que se ha concretado en la inclusión de toda la comunidad de Peralta sacando la actividad a la calle y escribiendo frases del autor estudiado por los escaparates de los distintos establecimientos y bares de la localidad. “Cada clase escribió en el escaparate de un establecimiento diferente y así el pueblo quedó decorado y fue otra forma de celebrar el día del libro”, decía Ramos.

Esta iniciativa de sacar la actividad fuera del colegio fue muy bien recibida por los comerciantes del municipio. La presidenta de Ascope (Asociación de Comerciantes de Peralta), Marta Sayés, destacaba la buena predisposición de los establecimientos -comercios y también bares- a participar en la iniciativa en cuanto se les propuso desde el colegio. “Ha sido otra forma de celebrar el día del libro”, remarcó Sayés, quien agradece cualquier propuesta que se plantee para dinamizar la localidad.

El mes dedicado a Roald Dahl en el colegio Juan Bautista Irurzun incluyó además una fiesta en la que el alumnado del centro pudo disfrutar de una adaptación teatral llevada a escena por parte del profesorado de la obra ‘Matilda’, con actuación de los alumnos y alumnas de la escuela de música incluida. Para finalizar el mes dedicado a este autor, hubo también sorteo de libros entre las diferentes clases. Charo Ramos no ocultaba la satisfacción por parte del centro en general y de la organización en particular de este proyecto ante las actividades y propuestas desarrolladas pero la mayor ilusión, insistió, tuvo que ver con la respuesta brindada por todo el alumnado y la comunidad educativa en general. “Ha sabido ilusionarse y dar la importancia que merece este gran día. Y como dijo Roald Dahl, si no crees en la magia nunca la encontrarás”, concluyó.