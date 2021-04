Recortando al coronavirus en Peralta

Un recortador, con el astado sobre el estrado. En las gradas de Peralta, mascarillas y distancia entre no convivientes.

Actualizada 26/04/2021 a las 06:00

“Es un privilegio para nosotros porque casi no hay festejos. Han sido dos años muy duros porque hemos tenido los mismos gastos, pero sin ningún ingreso... Nuestra forma de vivir ha cambiado, pero la de los animales no y hemos tenido que mantenerlos, pero sin obtener ningún beneficio”, contó Borja Arriazu Sánchez, ganadero.

El especial de bravura, que consiste en que los animales se muevan, superen y sorteen los cuatro obstáculos situados en el ruedo, tuvo lugar en la Plaza de Toros de Peralta cumpliendo el protocolo impuesto por las autoridades sanitarias. Para ello, se situaron dos ambulancias con soporte vital básico. “Hemos venido 16 voluntarios para cubrir cualquier incidencia”, explicó Marta Varcarcel, responsable de Cruz Roja.

MEDIDAS SANITARIAS

El uso de la mascarilla era obligatorio y el aforo máximo fue de 400 personas, con 1,5 metros de distancia, incluidos los convivientes. “Que hayamos podido hacer esto es estupendo, pero solo hemos podido meter a 400 personas y es difícil que un festejo salga adelante con tan pocos huecos. Hubiéramos vendido 500 entradas más porque los tickets se han agotado muy rápido y muchos se han quedado fuera”, explicó Santiago Campo Balduz, presidente del Club Taurino de Peralta.

El aforo reducido también fue un hándicap para los ganaderos. “La oportunidad es fantástica, pero no vamos a recuperar los gastos que hemos tenido porque hay muy pocas entradas y pocos festejos. Vamos a hacer cuatro espectáculos contados y con eso no nos llega, menos es nada, pero no podemos con los gastos”, determinó Borja Arriazu. A pesar de ello, Arriazu se sentía afortunado por esta etapa. “Es muy emocionante, aunque ha sido complicado elegir a los animales porque llevan mucho tiempo descansados. Llevan prácticamente sin trabajar dos años, pero hemos escogido los que creemos que mejor encajan para este tipo de espectáculos”, contó.

El lote de animales escogido para el especial de bravura estuvo compuesto por cuatro vacas, tres toros capones, un novillo y un toro. “Creo que todos ellos van a dar mucho juego y, además, hemos traído exclusivamente a cuatro recortadores de Valencia para que los muevan por todo el ruedo. Han venido José Manuel González Poca, Isidro Peláez, Julio Pérez y el Raju”, explicó Borja Arriazu.

BUENA ACOGIDA VECINAL

Los asistentes se sintieron afortunados y entusiasmados con el espectáculo taurino. “Vengo con mi hijo de 7 años y está muy ilusionado porque es algo diferente a lo que venimos haciendo desde hace un año y creo que va a disfrutar mucho de la experiencia”, contó Carlos Biurrun. Con él coincidía Javier Fernández. “Es estupendo que hagan el festejo porque significa abrir un camino hacía la nueva normalidad”.

Gonzalo García también estaba muy ilusionado. “Soy un aficionado nato y no podía perderme esto, además he conseguido venir con un par de amigos y creo que vamos a disfrutar como hace tiempo que no lo hacemos”.