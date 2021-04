El cribado entre los vecinos de Funes se salda con 4 casos positivos

Actualizada 24/04/2021 a las 06:00

La primera de las catorce jornadas que, de momento, permanecerá la localidad de Funes cerrada perimetralmente comenzó con un cribado preventivo entre la población de entre 45 y 64 años. El muestreo se desarrolló en la casa de cultura y a él estaban llamadas unas 580 personas. El cribado prosiguió por la tarde, entre las 16 y las 19 horas. En este caso, se hicieron test de antígenos a setenta personas, trabajadores del campo, tanto a tres grupos de temporeros que se han desplazado a la localidad a trabajar al espárrago como a varias personas más que, de forma habitual, trabajan en el campo.

Ignacio Domínguez, alcalde de la localidad, explicó que se habían registrado varios casos entre estos trabajadores por lo que se decidió que, independientemente de su edad, se sometieran al cribado. Seis enfermeras, tres técnicos y cinco administrativos se encargaron del desarrollo del cribado. Contaron con el apoyo de cuatro voluntarios de Protección Civil en el turno de mañana y tres en el de tarde. Concluido el cribado, al que acudieron 560 personas, el número de pruebas positivas fue de 4.

6 VECINOS INGRESADOS

El propio Domínguez fue una de las personas a las que se practicó un test de antígenos por la mañana. El cribado, aseguró el primer edil, servirá para tener “una fotografía más o menos real” de la situación actual en el pueblo. El número de contagios ha ido creciendo de forma vertiginosa en los últimos días. En los últimos siete días se han notificado 29 casos positivos, siete sólo en la jornada del jueves y la cifra en los últimos catorce días se eleva hasta los 56 positivos. Seis vecinos de la localidad se encuentran ingresados y uno está en la UCI. “Eso es lo que más nos preocupa”, refirió el alcalde.

“La cosa se estaba descontrolado. Por eso ya el ayuntamiento decidió la semana pasada clausurar todas las instalaciones municipales. Está cepa es muy contagiosa. El virus entra en una casa y se contagian todos los miembros. Quiero dejar claro que los contagios se están detectando en núcleos familiares y laborales, no es fruto de ninguna negligencia”, remarcó Domínguez, quien insistió en la necesidad de cumplir con todas las medidas de prevención e higiene.

Durante el tiempo que se prolongue este cierre no se podrá ir a Eroski

El que comenzó en la media noche de ayer no es el primer cierre perimetral al que se somete Funes. El municipio también se vio obligado a cerrar el pasado mes de septiembre. Entonces, pilló por sorpresa a ayuntamiento y vecinos. Sin embargo, ahora era algo esperado por el elevado nivel de contagios. En esta ocasión, Ignacio Domínguez, insistió en que el cierre afecta a todo el término municipal. Los vecinos pueden pasear por los caminos y la zona de Peñalén, algo que no podrán hacer los paseantes y ciclistas que suelen llegar desde otras localidades. El alcalde remarcó también que los vecinos no podrán salir a comprar al Eroski situado a las afueras de Peralta. En el cierre anterior sí se podía pero ahora no. “Con el comercio que hay en Funes todas las necesidades están cubiertas quince días”, dijo. El cierre se prolongará hasta la medianoche del 7 de mayo.

