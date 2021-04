Tafalla habrá adecuado en verano la plaza de toros a la normativa anti incendio

Actualizada 14/04/2021 a las 06:00

Las obras para implantar en la plaza de toros de Tafalla las medidas anti incendios exigidas en la normativa comenzarán en los próximos días, una vez que los trabajos se han adjudicado a la empresa Construcciones Lerga. De esta forma, los trabajos habrán acabado para el verano. La consecución de estas obras es necesaria para que el coso tafallés pueda volver a acoger espectáculos taurinos ya que, de no cumplir con esta normativa, el departamento de Interior del Ejecutivo foral no autorizaría su apertura. El alcalde de la ciudad del Cidacos, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), explicaba este martes que las actuaciones se centrarán en prácticamente toda la parte de los palcos y la sala de enfermería.

“Toda la zona de los palcos, cuya estructura es de madera, hay que protegerla contra posibles incendios. Y lo mismo ocurre con la zona de enfermería”, refería Arrizubieta. Para la consecución de estas obras el consistorio de la ciudad del Cidacos va a destinar un presupuesto que ronda los 94.000 euros. La ejecución de este proyecto estaba prevista para el pasado año. Sin embargo, la pandemia sanitaria retrasó el proceso y, finalmente, una vez suspendidas las fiestas el ayuntamiento decidió no acometer las obras invirtiendo dicha cuantía habiendo una situación tan complicada.

Al margen de estos trabajos, el ayuntamiento contempla actuaciones de mejora en la casa de los pastores, una estancia que se encuentra en malas condiciones y muy deteriorada, sobre todo la zona del tejado. Por ello, en los presupuestos para este año, se ha incluido una partida de 20.000 euros. El alcalde confiaba en que estos trabajos también puedan acometerse en un periodo de tiempo más o menos cercano una vez que, previsiblemente hacia el mes de mayo, se hayan aprobado las cuentas para este ejercicio.

Con la plaza de toros adecuada a la normativa anti incendios queda ahora por ver si el coso tafallés albergará este próximo verano algún festejo taurino. La empresa Macua Corera finalizó el contrato con el ayuntamiento en 2019 y ahora la plaza debería volver a salir a licitación. Sin embargo, al menos de momento, el ayuntamiento no se ha planteado volver a sacar una licitación como se sacaba hasta ahora, un ‘paquete’ que incluía además de la gestión de la plaza y los correspondientes festejos los encierros de cada mañana de fiestas. “Con la situación actual, no nos hemos planteado de momento sacar la licitación así. No sabemos qué va a pasar, si va a haber fiestas por lo que de momento no se va a hacer. Siempre existe la posibilidad de, más adelante, si se diera el caso sacar una licitación de urgencia. Pero tal y como está la cosa parece más probable que pudiera haber algún festejo puntual”, expuso el alcalde.

Arrizubieta añadió además que desde el ayuntamiento se tiene previsto cambiar el aforo de la plaza ya que el actual, que ronda las 3.000 personas, no está bien calculado. El objetivo con esta modificación pasa por mejorar las condiciones del público que acuda a los festejos. “Pretendemos que quien vaya pueda estar más cómodo. No puede ser que se tenga que estar con las piernas recogidas y sin apenas poder moverse. El cambio de aforo se hará pensando en un contexto normal, no tiene nada que ver con el covid. Pero hay que numerar bien los asientos y según nuestras previsiones se reducirá entre un 30 y un 40% aproximadamente”, concluyó.

El presupuesto de Tafalla, el 11 de mayo como tarde



La ciudad del Cidacos podría contar con los presupuestos para este año, como muy tarde, para el próximo 11 de mayo. Ésa es al menos la intención del alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu). Todos los grupos que conforman el arco municipal tafallés recibieron un borrador de las cuentas el pasado 31 de marzo y esta semana se ha previsto la primera reunión de la comisión de Cuentas para trabajar. “Ahora hay que ver cuánto tiempo necesitan los grupos para estudiarlos y presentar sus propuestas pero, como tarde, me gustaría que pudieran estar para el 11 de mayo”, dijo. El pasado año, el consistorio dio luz verde a las cuentas en el mes de julio.