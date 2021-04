Las cámaras de seguridad de Peralta han ayudado a resolver 54 infracciones

Actualizada 09/04/2021 a las 06:00

Las cerca de veinte cámaras de videovigilancia que desde el año 2017 se han ido instando en diferentes puntos de Peralta han contribuido a resolver hasta la fecha 54 infracciones y delitos, entre los que destacan catorce robos, once daños a bienes, ocho vertidos sin permiso y otras tres sanciones por no recoger las heces de perros, entre otras cosas. Así lo explica Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta (Upei), quien destaca que, desde su colocación, el tráfico por la localidad es mucho más seguro ya que, tal y como se ha podido constatar, el número de accidentes se ha reducido exponencialmente.

Hace pocas semanas se colocó una nueva, a propuesta de Policía Municipal, para controlar una zona de contenedores de basura que no estaban siendo utilizados de forma correcta. Esto provocó la queja de varios vecinos a través de la aplicación Línea Verde y se colocaron para garantizar una buena gestión de los residuos y evitar un importante foco de suciedad. Los otros dos cambios se produjeron en el aparcamiento de las piscinas, donde ya las había pero, apuntó Castillo, se han recolocado tras haber tenido constancia de algún acto de vandalismo en esta zona.

La instalación de estas cámaras no está bien vista por la oposición. Desde Navarra Suma han criticado en más de una ocasión estos dispositivos y, recientemente, a través de una nota de prensa, denunciaron “el afán recaudatorio de alcalde”. “El tráfico en Peralta no justifica el gasto de más de 70.000 euros en unas cámaras que incomodan a los vecinos que las sufren y que, bajo el paraguas de la seguridad, solamente tienen un afán recaudatorio por la vía de las multas”, remarcaron. “Aunque por sentido común apostamos por aumentar los niveles de seguridad, no apoyamos estas partidas para las cámaras ni la forma de proceder poco transparente del alcalde”, señalan los ediles de la coalición de NA+.

70.000 EUROS DESDE 2017

Sin embargo, Castillo recordó que los 70.000 euros es la cantidad gastada en la instalación de cámaras desde el año 2017. “Las cámaras que se han instalado han sido propuestas por Policía Municipal y con una explicación lógica, para dar más seguridad a la ciudadanía y a los bienes, en ningún caso con afán recaudatorio”, incidió. Recordó que el máximo responsable de la seguridad en Peralta es el alcalde y como tal, insistió, debe tomar las decisiones siempre amparadas en informes de policía municipal y con base legal.

El alcalde también aportó una serie de datos que, en su opinión, justifican y avalan estas cámaras. Según dijo, en 2018 circularon por la travesía 390.000 vehículos y se registraron en la localidad 35 accidentes; en 2019 fueron 421.000 los vehículos que pasaron por la travesía y los accidentes se redujeron a 21; mientras que en 2020 hubo nueve accidentes, circulando por la travesía 361.000 vehículos. Estos datos de tránsito se tienen en cuenta contabilizando los vehículos que pasan en un sentido en el semáforo ubicado en la plaza San Miguel de la localidad.

El alcalde también se refirió al compromiso adquirido hace ya un tiempo de llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre las cámaras. “Lo vamos a llevar a cabo. Nuestra intención era haberlo hecho ya pero la pandemia nos ha obligado a centrarnos en muchas cuestiones con las que no contábamos al inicio de legislatura y hemos tenido que priorizar”, concluyó Castillo.