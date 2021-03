Carcastillo traslada a la comisión de Educación las necesidades del colegio

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

Representantes del equipo directivo del colegio público Virgen de la Oliva de Carcastillo y del ayuntamiento de la localidad trasladaron este miércoles a los miembros de la comisión de Educación del Parlamento de Navarra las necesidades que presenta el centro educativo. En concreto, desde el colegio hicieron especial hincapié en la “necesidad urgente” de arreglar los baños. Desde el ayuntamiento, se ha elaborado un informe técnico con posibles reparaciones y deficiencias existentes en el centro que el arquitecto municipal, Jesús Mª Gutiérrez, se encargó de desgranar y explicar a los parlamentarios.

“El colegio es un edificio muy antiguo y que fue ampliándose por fases pero estamos hablando de un edificio de más de cincuenta años, tiempo en el que han ido apareciendo importantes deficiencias”, expuso. La principal, refirió, tiene que ver con las redes de saneamiento y abastecimiento en la zona de los aseos. “No se puede parchear ya más. Necesita una renovación total”, adelantó. Estas deficiencias, prosiguió, provocan importantes problemas de atascos, de filtraciones de agua, malos olores y, en determinadas épocas, incluso plagas de hormigas o incluso de cucarachas. “Además, tampoco son baños accesibles”, indicó.

La carpintería exterior e interior, prosiguió, también necesita mejoras así como el salón de actos que requeriría un mejor aislamiento para evitar las pérdidas de calor. Este espacio, el salón de actos, es compartido por el alumnado de secundaria, igual que el patio del colegio cuyo pavimento, según expuso Gutiérrez, necesitaría ser rematado con pintura de resina para no ser tan abrasivo. La directora, Ujué Biurrun, coincidió en los aspectos explicados por el arquitecto y se refirió a los problemas añadidos de falta de espacio detectados este año debido a la pandemia.

“Por profesorado no hemos tenido problemas a la hora de hacer desdobles lo que nos faltaba era espacio”, indicaba la directora. Este problema de espacio se ha traducido en que el comedor no podía albergar este año a todo el alumnado que se queda a comer. Ante esta situación, el consistorio ha cedido el bar de las piscinas como comedor y hasta allí se desplazan a diario unos cuarenta alumnos. La necesidad de mantener las distancias impide este año en el centro utilizar la sala de profesores para celebrar los claustros. Este espacio se ubicaba en el primer edificio que se construyó cuando la plantilla de docentes no alcanzaba los diez. En estos momentos, suman 27 profesores para 206 alumnos que hay este curso.

El total de las actuaciones que necesita el centro asciende a un presupuesto que ronda los 700.000 euros. El alcalde de la localidad, Javier Igal, explicaba que el ayuntamiento, dentro del presupuesto municipal y de sus posibilidades, se encarga de un mantenimiento anual y también acomete determinadas mejoras. Ahora mismo, se encuentra en fase de licitación la renovación de las calderas. “Hacemos lo que podemos con nuestros medios y a veces optando a subvenciones forales”, señaló. Para este ejercicio, se ha previsto la ampliación del comedor utilizando el cuarto de las antiguas calderas, una vez se cambien. Además, el ayuntamiento prevé la compra de la zona que alberga un viejo almacén para ampliar el patio y cubrir una parte.