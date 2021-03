El premio millonario sellado en el bar Los Porches de Tafalla

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

Como todos los martes, el bar restaurante Los Porches de la Plaza, un establecimiento de hostelería ubicado en la céntrica Plaza de Navarra de Tafalla, no abrió este martes la persiana respetando así el día fijado como descanso semanal. Sin embargo, este martes no era un día cualquiera. Era la jornada después de saberse que un boleto de la Bonoloto sellado en este establecimiento había resultado premiado con 1,3 millones. Su propietario fue acertante de primera categoría en el sorteo celebrado el pasado lunes con una combinación ganadora formada por el 4, 12, 15, 42, 45 y 48.

Una de las socias del negocio, Marina Herrero Celorrio, recibió el mismo lunes por la noche un mensaje informándole de la noticia. “Lo leí y la verdad que al principio tampoco fui muy consciente hasta que, poco a poco, la noticia se fue corriendo y no paraba de recibir mensajes”, recordaba ayer. Pese a respetar el día de descanso semanal, se acercó hasta la puerta del negocio donde curiosos y prensa se iban congregando. El cartel que acredita al bar como establecimiento donde se vendió el premio se lo recogieron en el comercio aledaño ya que cuando se desplazaron para entregarlo el establecimiento estaba cerrado.

La incógnita de quién será la persona afortunada es la que acompañaba muchos de los corrillos que este martes se formaban en la ciudad del Cidacos. El hecho de ser un bar abre el abanico a que el acertante pueda ser una persona de otro pueblo. “El lunes por lo general es un día en el que se sellan más apuestas porque hay más sorteos y pudo ser cualquiera. Igual un cliente habitual del bar, alguien que siempre sella la Bonoloto aquí o alguien que vino a Tafalla a pasar la mañana, de compras o por cualquier cosa y aprovechó , relataba Herrero.

El otorgado el lunes es el premio de mayor cuantía que se ha sellado en este bar de la plaza y uno de los mayores que se recuerdan en la ciudad del Cidacos. Begoña Erviti, vendedora de la ONCE en la misma plaza y que se coloca habitualmente junto al bar Los Porches, contaba que mucha gente se acercaba ayer con curiosidad al bar. “Hay gente que me pregunta si el premio lo he dado yo y otros muchos vienen a mirar el bar. Quién sabe si entre ellos estará la persona afortunada”, decía entre risas.

Por su parte, Marina Herrero se alegraba de haber sellado un boleto con un premio tan elevado en un momento especialmente complicado. “Sea quien sea a quién le haya tocado le ha cambiado la vida seguro”, remarcaba.

Compartiendo un café, Arancha Osés y Martina Fanlo coincidían en que la persona ganadora guardaría el anonimato. “Es una cantidad muy grande como para ir pregonándolo”, opinaban El tafallés Alfredo Ansa reiteraba dicha afirmación. “No se sabe nada y no creo que lo sepamos”, decía. Con la incógnita de saber a quién le ha cambiado la vida el bar Los Porches reabrirá hoy con un nuevo cartel en sus paredes, el del mayor premio repartido en Tafalla.