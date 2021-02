El PSN deja de presidir la comisión de Agricultura de Tafalla por discrepancias

Actualizada 25/02/2021 a las 06:00

Pili Ester, concejala del PSN en el Ayuntamiento de Tafalla, anunció este miércoles por la mañana su dimisión como presidenta de la comisión de Agricultura del consistorio por la existencia de discrepancias con el equipo de gobierno -liderado por EH Bildu- en el criterio de recuperación del comunal. La edil recordó que el ayuntamiento se encuentra inmerso en el estudio de una posible usurpación de los bienes comunales de Tafalla. “En este asunto el PSN apostaba por buscar una solución garantista y consensuada para los propios afectados y, también, para el ayuntamiento”, refirió.



La hasta ahora presidenta de la comisión de Agricultura explicó ayer, en el transcurso de la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, que lo que ella planteaba pasaba primero por estudiar a fondo las mediciones y las premisas en la recuperación del comunal y, después una posible concentración parcelaria. “Pero esto no ha gustado al equipo de gobierno que, ante esta situación, nos comunicó la decisión de quitarme la competencia de lo que a la recuperación del comunal refería”, apuntó.



Un hecho éste que no ha gustado a la concejala socialista que lo ve como un intento de tutorizar su trabajo. “Nos presentamos a las elecciones para trabajar y mostrar nuestro buen hacer pero no queremos que nuestro trabajo esté tutorizado o minusvalorado con decisiones que nos quiten competencias”, lamentó. Preguntada por el momento en que surgieron las discrepancias en torno a este tema, Ester explicó que desde que se empezaron a abordar el tema ya se vieron posturas diferenciadas y alternativas diferentes.



Pili Ester no quiso ahondar en la posible alternativa por la que optaría el equipo de gobierno ya que todavía no se ha definido nada concreto. “No me corresponde a mi decidir cuál es la alternativa que se va a proponer pero por lo que ha trascendido podía discurrir por una vía que llevase a la judicial. Nosotros creemos que antes de acabar en tribunales deben agotarse todas las vías siempre buscando como ya he dicho las mayores garantías tanto para los agricultores como el ayuntamiento”, insistió.



La cantidad de comunal afectado en este proceso así como el número de propietarios a los que afectaría también es algo que todavía no está concretado y que se encuentra ahora mismo en fase de estudio. En su día, apuntó Ester, Tracasa llevó a cabo un estudio pero dicho documento, al parecer, no debía ser muy exacto. De hecho en la última sesión plenaria el consistorio tafallés aprobó el documento de la primera revisión de la ordenación del monte comunal.

La firma del convenio del polígono a la espera de una última revisión







En la comparecencia de ayer intervino también Alberto Rey, presidente de la comisión de Industria de Tafalla, para informar sobre los trámites para la construcción del nuevo polígono industrial de la ciudad del Cidacos. Explicó que una vez ya elegida la ubicación, en la zona de Barranquiel, el consistorio ya recibió el convenio a suscribir con Nasuvinsa, entidad que se encargará de la gestión y financiación. “Hemos leído el documento y hay algún punto que queremos revisar con los responsables de Nasuvinsa así que estamos a la espera de una reunión para proceder a dicha revisión para, después, firmar el convenio”, apuntó Rey. Posteriormente, anunció, comenzarán las conversaciones con los 26 particulares propietarios de algunos de los terrenos. “Nos gustaría que todos vendieran su parte al ayuntamiento”, manifestó. El polígono, de 230.000 metros cuadrados, se acometerá en dos fases y supondrá una inversión que rondará los 6.400.000 euros. “La construcción de este polígono reforzará la posición de Tafalla como cabecera de comarca”, remarcó. A falta de concretar los plazos, Rey apuntó hacia final de legislatura.