Mairaga estudia implantar algún sistema de control del reciclaje

Actualizada 18/02/2021 a las 06:00

La Mancomunidad de Mairaga está estudiando la posibilidad de implantar algún sistema de control en el reciclaje de residuos con el objetivo de así intentar mejorar las cifras que aunque la propia entidad las califica como “positivas” lo cierto es que quedan todavía lejos de los objetivos marcados por la Ley de Residuos de Navarra. José María Alcuaz, técnico de residuos de Mairaga, explicaba que la ley marca que se debe reciclar el 50% de los residuos que se generan y, en la actualidad, el porcentaje en la entidad alcanza el 40%. “No se cumple y nos falta bastante. Estamos hablando además de que ese 50% en unos años se va a incrementar por lo que hay que ponerse las pilas desde ya porque además esto nos penaliza en el canon de vertido de residuos”, expuso.

Ante esta situación, la mancomunidad ha empezado a estudiar una serie de medidas que se podrían aplicar de cara a que los residuos que se depositan en cada contenedor no sean anónimos ni voluntarios. “Creemos que reciclar no debe ser algo voluntario si no obligatorio porque si uno lo hace de forma adecuada y otro no al final se penaliza a todos por igual”, apuntaba. De momento, son tres las opciones que están sobre la mesa y que se concretarían en el reparto de bolsas de basura con un chip, el denominado modelo ‘puerta a puerta’ o la instalación de los llamados contenedores inteligentes. Éste último, explicó Alcuaz, funciona con una tarjeta que se reparte en cada vivienda y que permite para abrir, echar y cerrar de manera controlada determinados días.

La mancomunidad no ha adoptado todavía ninguna decisión al respecto aunque ya se han manifestado algunas voces contrarias a este modelo de control. “Éste es un tema suficientemente importante como para ir todos en la misma dirección. Yo como técnico no tengo poder de decisión. Me limito a plantear el problema y las posibles soluciones para intentar atajarlo o paliarlo”, reiteró Alcuaz. De momento, Mairaga proseguirá con las campañas y acciones de concienciación que se vienen desarrollando para intentar llegar a toda la población de los diferentes pueblos.

En cuanto a los datos del pasado año, se recogieron 12,6 millones de kilos de residuos, -481,6 kilos por habitante-, una cifra similar a la de 2019. Fueron 1.080.560 kilos de materia orgánica y se redujo la fracción resto respecto al año anterior con 7.966.830 kilos. La recogida de envases se incrementó un 10% y la de cartón y vidrio se mantuvo pese al tiempo que permanecieron cerrados los comercios y la hostelería. “No son datos malos pero debemos mejorar para cumplir la ley, sobre todo en lo que a orgánica se refiere ya que nos movemos en las 1.100 toneladas y deberíamos llegar a las 2.500”, concluyó.

NA+ de Tafalla se muestra en contra de implementar un control

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tafalla ha pedido al alcalde, Jesús Arrizubieta (Bildu), y al PSN, que ostenta la presidencia de la Mancomunidad de Mairaga, que se posicionen públicamente y digan a los vecinos y vecinas de Tafalla y la comarca si están de acuerdo con la posibilidad de establecer un sistema de control sobre la ciudadanía al depositar sus residuos. “No vamos a aceptar de ninguna manera la implantación de un ‘gran hermano’ ya sea con tarjetas, microchip, códigos de barras, vigilantes junto a los contenedores o cámaras”, remarca la coalición.

Los concejales de Navarra Suma aseguran rechazar la propuesta que ha trascendido “aunque lo intenten esconer con eufemismos como el de contenedor inteligente. “El contenedor inteligente no sabe qué comemos cada día los vecinos y si generamos residuos orgánicos el día que la mancomunidad nos dice que deben ser voluminosos. Si además añadimos vigilantes de la basura, el control resulta absoluto, por lo que instamos a que Bildu y PSN se posicionen ya sobre este asunto”, reiteraron. La presidencia de Mairaga la ostenta esta legislatura Jorge Bacaicoa, concejal del PSN en el Ayuntamiento de Olite.

Desde la coalición recordaron que ya hace unos años, Mairaga planteó la posibilidad de implantar el sistema puerta a puerta en el casco viejo de Olite, un proyecto que no llegó a prosperar. “Con Bildu al frente de la mancomunidad, lo vendieron como un sistema de recogida selectiva domiciliaria pero tuvieron que retirarlo debido a la oposición vecinal”, añaden. Asimismo, NA+ dijo no compartir el argumento esgrimido por la entidad de no reciclar lo suficiente e imcumplir los porcentajes exigidos por la ley de residuos. “Esto solamente muestra la escasa gestión de la entidad, un déficit que siempre cargan sobre los ciudadanos bien subiendo las tasas de residuos y agua, bien intentando señalarles como culpables”, concluyen.

En cifras

12,6 millones de kilos de residuos en total fueron los que recogió Mairaga durante el pasado año.



7,9 millones de kilos de la denominada fracción resto se recogieron el pasado ejercicio. Una cifra menor a la del año 2019.



1.080 tn. de materia orgánica recogió la Mancomunidad de Mairaga durante el año 2020



300 contenedores de materia orgánica tiene distribuidos la entidad en los municipios a los que da servicio.



10% envases La recogida de envases se incrementó un 10% en 2020.



923.320 kg de vidrio se contabilizaron el pasado ejercicio. La cifra bajó sensiblemente respecto a 2019 debido al cierre de la hostelería por la pandemia.



50% Ley de residuos Marca que hay que reciclar el 50% de los residuos que se generan. En Mairaga están ahora al 40%.