Tafalla gasta 34.000 de los 94.000 euros de la campaña de bonos

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

La campaña de apoyo al comercio que lanzó el Ayuntamiento de Tafalla durante la pasada campaña de Navidad ha concluido habiéndose gastado 34.000 de los 94.000 euros que el consistorio había reservado para tal fin. Desde el ayuntamiento, la concejala de Comercio y Turismo, Soco Ojer, argumentó que ya se preveía no gastar todo el presupuesto previsto. “Sabíamos que era una cifra muy elevada pero como era la primera vez que lanzábamos una campaña de este tipo se dejó toda la partida con el objetivo de que ningún comercio se quedase fuera”, explicó. No obstante, Ojer adelantó que el presupuesto sobrante se invertirá en otras campañas de apoyo al sector que se impulsarán en los próximos meses.

La campaña por la que se apostó en Tafalla se concretó en el regalo de dos bonos virtuales por importe de cinco euros, denominados adoquines, a todos los vecinos y vecinas de Tafalla, empadronados en la localidad y mayores de 16 años. Al realizar una compra de 15 euros o más, el cliente daba su DNI y se le aplicaba el descuento. En total, a la campaña se adhirieron 74 establecimientos. La concejala valoró de forma positiva la aceptación de la campaña. Según dijo, por las conversaciones mantenidas tanto con representantes de Ascota como con comercios a título individual, el sector se muestra satisfecho. “Se funcionaba con una aplicación informática pero era bastante sencilla.

Soco Ojer también se mostró consciente de que habrá cosas que mejorar en el futuro y de cara a otras campañas aseguró que todavía no se sabe si se utilizará el mismo procedimiento o se apostará por otra metodología. “Que hay cosas mejorables eso seguro pero que se ha trabajado y mucho por intentar apoyar al comercio local y hacerlo de la mejor forma posible también, eso no lo puede negar nadie”, remarcó.

Todavía no se ha concretado cuándo se llevará a cabo la siguiente campaña de apoyo al sector comercial aunque podría ser en primavera. El tema se abordará en junta local y con todos los datos sobre la mesa se irá trabajando en ella. Está por ver si la próxima iniciativa se extiende a toda la comarca ya que en la de Navidad únicamente podían beneficiarse de los descuentos las personas empadronadas en Tafalla pero no aquellas de otros pueblos de la Zona Media.

NA+ califica la campaña de bonos de comercio como “un fracaso”



El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tafalla ha calificado como “fracaso” la última campaña de bonos impulsada desde el consistorio tafallés para apoyar al comercio durante la pasada Navidad. “No ha servido de apoyo al comercio, no ha cumplido sus objetivos, no ha tenido seguimiento del público y se puso en marcha tarde”, señalan en una nota de prensa. En su opinión, dicha campaña debería haberse publicitado y puesto en marcha antes. “Tendría que haber incorporado otros elementos de apoyo, como una mayor campaña de difusión y más reuniones explicativas con los comerciantes”. Sólo se han vendido un 36% de los bonos. De 94.000 euros, únicamente se han destinado a compras 34.000 y todo porque se aprobó el 18 de diciembre con la Navidad ya encima, sin tiempo material para comunicar al comercio y a los clientes”, insisten. A este respecto, la concejala de Comercio, Soco Ojer (IU), les contestó que se hizo cuando llegó la ayuda. “Es muy fácil criticar cuando no se está trabajando. Si algo puedo asegurar es que se ha trabajado, y mucho, para sacar esta campaña adelante”, concluyó.