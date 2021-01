Peralta denuncia que se queda sin pediatra desde el día 1 de febrero

Actualizada 22/01/2021 a las 06:00

A partir del próximo 1 de febrero el centro de salud de Peralta se quedará sin pediatra y, de momento, desde Atención Primaria no se ha garantizado que se vaya a cubrir el puesto. El alcalde de la localidad, Juan Carlos Castillo (Upei), no ocultaba ayer su enfado ante esta situación. El mandatario recordaba además que a la zona básica de salud de Peralta, que cuenta con unos 14.000 habitantes y que además de a esta localidad engloba a los municipios de Falces, Funes y Marcilla, le corresponden dos pediatras aunque, denunció, desde hace tiempo hay únicamente uno que, tras conseguir otra plaza, abandona Peralta el próximo día 1.

“No se nos ha garantizado que se vaya a cubrir la plaza porque no hay profesionales suficientes. Tampoco se nos ha dicho que nos vayamos a quedar sin pediatra. Hasta el mismo día 1 nos aseguran que no sabrán cómo queda definido el organigrama. Pero nosotros lo que demandamos es que nos corresponden dos pediatras pero que si al menos esto no es posible haya uno, es lo mínimo”, defendió Castillo. El alcalde peraltés se refirió al “problema de fondo” que afecta no solamente a la zona básica de Peralta sino que se extiende a otros pueblos.

A su modo de ver, explica, el problema radica en la falta de incentivos para que los profesionales sanitarios -médicos y personal de enfermería- se desplacen a las zonas rurales. “La gente no quiere venir. La práctica totalidad de médicos cuando sale otra plaza más cerca de Pamplona o la comarca se marchan. Cuesta muchísimo que vengan al mundo rural”, insiste. Y esta problemática que rodea al mundo sanitario en el entorno rural tiene mucho que ver, añade, con la despoblación. “Se habla mucho de despoblación pero a la hora de la verdad no se está haciendo nada y en esto tenemos un claro ejemplo. ¿Quién va a querer ir a vivir o seguir viviendo en un pueblo donde no hay médicos o pediatras?”, se pregunta.

Si finalmente a partir del 1 de febrero no se cubre al menos una de las plazas de pediatría en Peralta las familias deberán desplazarse hasta Tafalla para que los niños puedan ser atendidos, a unos 25 kilómetros. “Hay muchísima diferencia entre ciudadanos de unas zonas y otras. Nosotros, al menos, tenemos la suerte de tener industria pero otros pueblos tampoco cuentan con ello”, lamentaba Castillo, que indicó que ya había trasladado sus quejas antes el consejero de Cohesión Territorial y que las reiterará en la reunión con los responsables del departamento. Insistió también en la necesidad de apostar por los servicios y la digitalización en las zonas rurales como medidas clave para evitar la despoblación que, de forma imparable, está afectando a los núcleos rurales.