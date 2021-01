Tafalla celebra un atípico día de San Sebastián sin ningún acto civil

Actualizada 21/01/2021 a las 06:00

El de este miércoles fue el día de San Sebastián más atípico de los últimos tiempos en Tafalla. La jornada dedicada al patrón de la ciudad del Cidacos transcurrió con tranquilidad y sin aglomeraciones, como se había pedido. La semana pasada, el ayuntamiento, a través de una resolución de alcaldía, informaba de la suspensión de todos los actos civiles como medida de prevención. Y la ciudadanía parece que ha respondido bien. El jefe de policía municipal, Alfredo Ondarra, indicaba este miércoles por la mañana que durante la noche del 19 al 20 -en la que habitualmente se celebran numerosas cenas de cuadrillas- no tuvieron que llevar a cabo ninguna intervención. “Se hizo patrullaje más intenso pero no se detectó nada. Eso no quiere decir que no haya habido nada pero constancia nosotros no hemos tenido”, dijo.

Tras una noche tranquila, el día del patrón amaneció al son de la aurora de San Sebastián pero, en esta ocasión, entonada únicamente por un integrante del colectivo de los auroros. Era Alberto Magán Ciérvide, director musical del colectivo y auroro desde hace veinticinco años. “Para mí y para mi familia es un día especial. La aurora anuncia el día del patrón a todo el pueblo y ya que este año las circunstancias nos impiden hacerlo a todo el grupo no quería que esta tradición se perdiese en esta ocasión”, relató antes de recorrer el barrio de San Isidro, el centro de Tafalla y la zona de San Pedro.

A las doce, daba comienzo la misa mayor en honor a San Sebastián en la iglesia de Santa María, cuyo interior nada tenía que ver con el de hace un año debido a las limitaciones de aforo. La parte musical corrió a cargo de la Coral Tafallesa y en el altar estuvieron seis sacerdotes. Acompañaron al párroco, Íñigo Beúnza; Javier Ignacio Sola, párroco de Olite; Ángel Calvo, de Berbinzana; Javier Ecay, de Sarriguren; Alredo Urdazi, de San Blas de Peralta; y Víctor Merino, de la iglesia de los Escolapios de Tafalla.

En el transcurso de la eucaristía, el edil Jacinto Goñi, por delegación del alcalde, se encargó de la ofrenda del cirio. Con este acto se rememora el voto que la ciudad del Cidacos hizo en 1426 por el que el santo sería el único patrón de Tafalla. Este voto se ratificó en 1658 y, desde entonces, se recuerda cada año. La eucaristía concluyó con el cántico al santo ya que, por la pandemia, tampoco pudo besarse la reliquia.