Compañía más necesaria que nunca

Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

La iniciativa llegó a nuestro centro en un momento en que los ánimos de los mayores estaban bastante bajos. Después de unos meses de confinamiento muy duro y, tras el verano al empeorar de nuevo la situación, otra vez sin visitas, desde el centro vimos el momento muy apropiado para implicarnos en un proyecto de este tipo”. Esta reflexión parte de Ana López Scaloni, psicóloga de la residencia San Manuel y San Severino de Tafalla, y es respaldada tanto por la directora del centro, Cristina Tello; como por la trabajadora social, Sahida Chueca. Este centro tafallés ha sido el primero en el que se ha puesto en marcha el denominado proyecto Soledad, una iniciativa promovida por la asociación Lares Navarra y la empresa Familiados y que cuenta con la financiación del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

El objetivo de esta iniciativa pasa por reducir la soledad de las personas mayores que viven en las residencias. “Vivir en comunidad no es sinónimo de no sentir soledad. Muchos residentes tienen carencias familiares, no tienen amigos dentro de la residencia y ello genera sensación de soledad”, referían desde Lares. El proyecto comenzó a desarrollarse en la residencia de Tafalla a mediados del pasado mes de septiembre. Durante tres meses, nueve residentes han contado con el acompañamiento de profesionales seleccionados por Familiados durante dos días a la semana. Y, concluido este periodo, desde el centro no tienen ninguna duda a la hora de calificar la experiencia como “muy positiva” para los mayores.

Tanto la psicóloga del centro como la trabajadora social insisten en lo “difíciles” que están siendo los últimos meses para las personas mayores. “A todos, en mayor o menos medida, les ha afectado anímicamente la situación provocada por la pandemia sanitaria. Tienen una necesidad muy grande de contacto y participar en esta iniciativa les ha proporcionado cierto ‘alivio’, el sentirse importantes, escuchados y también el permitir salir al exterior de la residencia de una forma muy controlada”, relatan Scaloni y Chueca. Ambas añaden además que, antes de iniciar el proyecto Soledad, se habían constatado muchos cambios en las conductas de las personas mayores. “Demandaban más atención, decían que querían irse a sus casas. Situaciones que antes no se daban estaban comenzando a plantearse”, dicen.

La selección de los nueve residentes que han tomado parte en la iniciativa se llevó a cabo mediante un sorteo entre aquellas personas que, de forma voluntaria, habían mostrado interés. Desde el centro se les explicaron los pormenores del proyecto y quienes cumplían una serie de requisitos marcados por los promotores -ser mayores de 65 años o no tener demencia entre otros criterios- podían optar a entrar en el proyecto. Así, Soledad comenzó a desarrollarse a mediados de septiembre en la residencia de Tafalla y se prolongó hasta final de año. Cristina Tello recuerda que, durante un periodo de tiempo, la aparición de un caso positivo en la residencia obligó a paralizar temporalmente estos encuentros. “Al dejar de hacerlos, los mayores los echaban en falta y nos preguntaban cuándo volverían a restablecerse. Ahí nos dimos cuenta de cuánto realmente lo necesitaban. Además, hemos visto el efecto ‘contagio’ entre otros residentes que preguntaban si ellos podrían participar también”, apunta la directora.

AHORA PARA TODOS

La buena acogida de la iniciativa entre los mayores que participaron en ella y el interés mostrado por quienes no tomaron parte ha llevado a la residencia a poner en marcha una iniciativa similar en el centro con todos los residentes. Así, de lunes a viernes, los mayores tienen “su momento” con las trabajadoras para simplemente hablar un rato de lo que ellos quieran o salir a la zona exterior del centro, siempre acompañados. En este caso, las trabajadoras se amoldan a las necesidades y demandas de los mayores con el objetivo de brindarles esos momentos de acompañamiento tan necesario siempre y más aún en momentos tan complicados como los actuales.

Concluida la experiencia en San Manuel y San Severino el proyecto Soledad se repetirá en varios centros más. Desde Lares explican que se llevará a cabo un estudio que analizará y comparará la evolución de las habilidades cognitivas, sensoriales y sociales de los mayores que han tenido el acompañamiento que brinda la iniciativa y los que no para valorar los beneficios que éste reporta a las personas mayores. El objetivo a medio y largo plazo, concluyen, pasa por la creación de una guía práctica del proyecto con el fin de poder trasladar esta iniciativa a otros centros y residencias.

Esta acción se contempla en el convenio firmado para 2020 entre el departamento de Derechos Sociales y Lares, entidad que agrupa a 39 centros de mayores en Navarra, en los que viven cerca de 2.500 residentes y trabajan unas 1.000 personas. El importe total del convenio asciende a 62.000 euros. “El proyecto tenía previsto su lanzamiento antes de la crisis provocada por la covid-19. No obstante, después de estos meses tan difíciles que nos ha tocado vivir cobra más importancia”, destacaba desde Lares su secretaria técnica, Beatriz Lacabe.