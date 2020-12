Alumnos de Primaria consiguen que se subsane un error ortográfico en el San Francisco de Tafalla

Actualizada 22/12/2020 a las 06:00

Las mayúsculas también se acentúan. Esta premisa la tienen bien clara los alumnos de 5º de Primaria del colegio público Marqués de la Real Defensa de Tafalla que desde hace unas semanas trabajan en un nuevo proyecto denominado BOT -Brigada Ortográfica de Tafalla-. El profesor Javier Ibáñez explica que comenzó a discutirse en clase sobre la importancia de escribir bien o no hacerlo, si se cometían faltas de ortografía en el entorno y se planteó qué podrían hacer los alumnos y alumnas al respecto. “Ganó ampliamente la opción que respaldaba que era importante escribir bien y también al principio pensaban que «los mayores» escribían bien y sobre todo en letreros grandes de instituciones o administraciones públicas”, señala el docente.

Pero, investigando por sus alrededores y en internet, el alumnado descubrió que había faltas de ortografía en muchos sitios. A partir de ahí, apunta Ibáñez, comenzó la propuesta de actuación. “Quedó claro que lo primero de todo era conocer las reglas de ortografía”, indica. Así, los escolares fueron aprendiendo las diferentes reglas -acentuación de polisílabos, hiatos, puntuación de abreviaturas, etc.-. “Y, sobre todo, que las mayúsculas también se acentúan y que siempre ha sido así”, dice entre risas.

El alumnado se repartió entonces para buscar situaciones en las que las reglas no se cumplieran. Fue así cuando descubrieron equipos que no tildan la palabra fútbol como el Valencia, la Real Sociedad o la más cercana Peña Sport. Se percataron que varios de primera división no tildan el nombre de sus estadios o que incluso en el nuevo Sadar se han colocado las abreviaturas de C.A.Osasuna sin los puntos. Vieron también que rótulos de Policía -Foral y Nacional- estaban sin la tilde y que ésta tampoco estaba en el Hospital Reina Sofía o el Museo Reina Sofía.

Para intentar corregir al menos alguna de estas faltas, cuatro alumnos, en nombre de todo el curso de 5º, escribieron una carta a Uxua Zabalza, presidenta de la Peña Sport, para informarle del error detectado en el letrero del campo de fútbol San Francisco. En la misiva, le explicaron por qué fútbol debe escribirse con tilde y le recordaron que el hecho de ser mayúsculas no exime de su uso. “Entendemos la situación de crisis actual y la dificultad de dedicar dinero pero creemos que se podría solucionar fácilmente pintando la tilde de color azul. No sería mucho gasto y sí diría mucho en favor del club de Tafalla”, se despedían en la carta. Días después la propia Zabalza contestó a los estudiantes y les informó de la corrección de la falta. Recientemente, los alumnos fueron hasta el campo de fútbol para corroborarlo.