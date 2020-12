La estrella de Belén se reparte por Tafalla

La pandemia no ha permitido a la Asociación de Belenistas de Tafalla abrir su tradicional exposición. Sin embargo, sus creaciones se pueden contemplar en varios comercios locales

Es tiempo de belenes y los montajes de la Asociación de Belenistas de Tafalla se encuentran este año más repartidos que nunca por la ciudad del Cidacos. La actual situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus no ha permitido al colectivo abrir su tradicional exposición navideña ya que el local que alberga su sede no reúne las condiciones exigidas por los protocolos elaborados para actividades de este tipo. “La Navidad pasada, aunque en precario por los daños sufridos por la riada y gracias a la ayuda de ayuntamiento, Consorcio de Seguros, artesanos, amigos, familiares y las asociaciones de Navarra y de toda España conseguimos abrir la exposición al público con la esperanza de poder al año siguiente hacerlo ya de forma definitiva y en condiciones adecuadas”, rememora Alfredo Ansa Monreal, presidente de la asociación tafallesa.

Sin embargo, añade, todas las expectativas del colectivo se fueron al traste con la llegada de la pandemia, que ha impedido a los integrantes de la asociación poder juntarse y llevar a cabo reuniones y trabajos de adecuación en un local que, apunta Ansa, los sigue necesitando. “Pero tiene que ser así por el bien y la salud de todos que es lo único y lo más importante”, remarca. En este contexto, ante la llegada del mes de diciembre, momento en que se inaugura la muestra, desde el colectivo ya se anunció que no se podría llevar a cabo. “Con las actuales normativas, que entendemos son necesarias y obligatorias si queremos erradicar esta pandemia, no estamos en condiciones de abrir al público nuestra exposición de belenes este año. Pero esperamos que la próxima Navidad , ya libres de esta pandemia, podamos de nuevo reabrirla con toda normalidad”, manifestó.

Sin embargo, no será ésta una Navidad sin los montajes de la asociación ya que un buen número de sus creaciones, diez en total entre belenes y dioramas, se han colocado en diferentes establecimientos de la localidad gracias a la colaboración de Ascota -Asociación de Comerciantes de Tafalla- . En concreto, ya se pueden contemplar en los escaparates de óptica Isel, Comercial Valero Iluminación y Comercial Valero Electricidad, la plaza del mercado, Oh My Clutch, Aldo Deportes -las dos tiendas-, pastelería La Gloria, peluquería Hermanas Zabalza y farmacia Blanca Zubiri.

DESDE 1964

Con esta colaboración, remarca Ansa, se consigue un doble objetivo. Por un lado, sacar los belenes a la calle para el disfrute de la ciudadanía y, al mismo tiempo, dotar de más ambientación navideña a los comercios en un año tan complicado para el sector. Los comerciantes aplauden una iniciativa que, entienden, contribuye a dinamizar sus establecimientos y los belenistas agradecen el poder mostrar su trabajo. “Nos daba mucha rabia que los tafalleses y tafallesas se quedasen sin ver los belenes que, de una forma u otra, la asociación lleva instalando desde 1964. Gracias a todos los comercios por su predisposición y también a otros asociados de Ascota que también se han ofrecido pero que, por diversos motivos, no ha sido posible el realizar el montaje pues tras la riada no estamos al cien por cien. Esperemos que nuestros belenes y los comercios que los exponen sean visitados por muchísima gente y que esto sirva de alguna manera para darle un poco de alegría, que la necesitamos, a nuestra querida Tafalla”, concluyó Ansa.