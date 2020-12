Recreos musicales en Marcilla

Actualizada 05/12/2020 a las 06:00

En un curso tan atípico como lo está siendo el actual, en el instituto Marqués de Villena de Marcilla, dentro del grupo de proyectos, pensaron que sería una buena idea trabajar el tema emocional, abordar los sentimientos y emociones del alumnado dentro de esta situación. “Veíamos que los chavales estaban más tristes, no pueden interactuar entre niveles tanto como en cursos anteriores y hay mucho menos movimiento por el instituto”, refiere la directora, Mónica Sanz. Fue en este contexto donde surgió una iniciativa que han denominado recreos musicales y que se concreta en que todos los martes y los viernes son los propios alumnos los que, durante el tiempo que dura el recreo, se encargan de presentar y poner las canciones que, previamente, ellos mismos también han seleccionado.

“Ya se han dividido todas las semanas por grupos para que todo el instituto pueda pasar. En cada turno están cuatro personas por clase que son las que se encargan de elegir y presentar las canciones el día que les toque”, explicaba Sanz. Esta iniciativa está previsto que se prolongue a lo largo de todo el curso. Desde su puesta en marcha, hace ya unas semanas, los recreos musicales están teniendo una muy buena acogida, tal y como constata la directora. “Al principio estaban más cortados, parecía que les daba algo de apuro el presentarlas pero ahora han cogido una soltura...De hecho nos piden que ampliemos a más días, más allá de los martes y viernes”, contaba Sanz entre risas. La iniciativa de los recreos musicales también ha sido muy bien recibida por el profesorado y personal en general del centro ya que, inciden, logra que todos se sientan más unidos.

Dentro del repertorio a reproducir están permitidos todos los estilos musicales y hasta la fecha ya se han escuchado canciones rockeras, funk, rap, etc. y en diferentes idiomas. El único requisito que se impone desde el centro es que las letras de las canciones no transmitan mensajes sexistas, que sean siempre respetuosas y fomenten la convivencia. La selección de las canciones que se escucharán en los recreos se lleva a cabo en las sesiones de tutorías. En cuanto a la posibilidad de ceder el micrófono al profesorado para que ellos también tengan posibilidad de elegir canciones la directora no cerró la puerta aunque su turno llegará en la recta final del curso.

Dentro de este proyecto que trabaja la salud emocional, hace dos semanas el instituto dedicó una jornada entera a este tema. Durante un viernes se organizaron diferentes actividades divididas y dirigidas a los distintos niveles y que permitió “conectar” a las diferentes clases. Por ejemplo, alumnado de 3º de la ESO conectaba con el de 2º de bachillerato a través de diferentes mensajes ya que a una hora concreta se ‘conectaron’ a través de la herramienta Meet. “Creemos que, dentro de las limitaciones actuales, se intente mantener la interacción”, concluyó la directora.