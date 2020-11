La pandemia deja este año a los belenistas de Tafalla sin exposición

Actualizada 20/11/2020 a las 06:00

Los belenes están montados, únicamente faltan por colocar unas figuras que finalmente se quedarán en las cajas. La pandemia sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades con el objetivo de frenar la propagación del virus han obligado a la Asociación de Belenistas de Tafalla a tomar la decisión de suspender la tradicional exposición que organizan todos los años en Navidad. Su presidente, Alfredo Ansa Monreal, explica que la estructura de la sede imposibilita poder cumplir con los protocolos sanitarios. “La distribución imposibilita la circulación de personas siguiendo los criterios y tampoco la ventilación es la adecuada. Vemos que no vamos a poder cumplir con los protocolos y la normativa vigente en este momento. Si cambiase mucho de aquí a mediados de diciembre se podría valorar pero por la situación no parece que eso vaya a darse”, refería. De momento, la asociación está en conversaciones con Ascota para ver si sería posible exponer algún belén en algún comercio.

La exposición de belenes constituía el acto central de la programación navideña organizada por el colectivo pero no era la única actividad. Tampoco los belenistas tafalleses podrán colocar el montaje en la residencia San Francisco Javier, Hermanitas, y cuya inauguración ‘abría’ el día 8 de diciembre la Navidad en la ciudad del Cidacos. “La situación actual es complicada y más aún lo es en las residencias de ancianos. No pueden ni recibir visitas por lo que nosotros no íbamos a entrar. Hablé con la madre superiora para trasladarle la situación y ella me manifestó su intención de colocar un nacimiento en el mismo lugar a modo de recordatorio y con la esperanza de que podamos volver el próximo año”, relató Ansa.

La rifa del corderico en la misa del día de Navidad parece que podría celebrarse aunque el sorteo se adaptaría a las circunstancias actuales. Hasta la fecha, la rifa se llevaba a cabo en la misma eucaristía, una celebración en la que se congregaba un nutrido grupo de niños y que acudían con los números que, para la rifa, se les entregaba en la catequesis. “Este año, con el tema de los aforos, parece que incluso la parroquia se estaría planteando hacer dos misas así que igual una opción sería hacer el sorteo a través de alguna aplicación on line para que luego cada niño con su familia lo consultase en casa”, proponía.

EL AGUA ARRASÓ LOS BELENES

La pandemia ha trastocado todos los planes de una asociación que esperaba con ganas estas Navidades después de que la riada de julio de 2019 arrasase por completo su sede llevándose el agua por delante todas su creaciones, materiales y figuras. “No quedó en pie más que las paredes, aún se aprecian las marcas de agua”, apunta. Sin embargo, tras muchísimo trabajo, la muestra de 2019 pudo abrirse gracias a la colaboración de otras asociaciones de belenistas que cedieron montajes a la de Tafalla. Fue el caso de los belenistas de Sakana, Tudela y Arre. La de Pamplona les cedió un camión para el traslado de estos montaje y otras muchas aportaron figuras. Además, colectivos belenistas de fuera de Navarra, conocedores de la riada, también les ayudaron, algunos incluso con aportaciones económicas.

Con la sede arrasada por el agua y el barro, el colectivo decidió acometer una reestructuración así ahora cuenta con un único pasillo en lugar de los tres que había antes. Gracias al esfuerzo y trabajo, remarca Alfredo Ansa, de los miembros del colectivo, muchas personas voluntarias y el ayuntamiento, la asociación de Tafalla pudo volver a tener una sede en condiciones. “Tras unos meses duros pudo haber exposición gracias a la ayuda recibida. Después de un mal 2019 esperábamos con ganas este año pero no ha sido mejor así que la de 2021 la prepararemos con más ganas aún si cabe”, insistía. De momento, los belenistas tafalleses se dedicarán este año a colocar los montajes en sus viviendas. Hubo alguno que, durante el confinamiento, creó un nuevo belén pensando en la exposición de Navidad. “Pensábamos haberlo inaugurado este año pero quedará pendiente para el próximo también”, indicó. De momento, Ansa lanzó un mensaje de ánimo a toda la ciudadanía e instó al cuidado individual y colectivo. “Lo más importante ahora es la salud”, concluyó.