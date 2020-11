Tafalla prepara un espectáculo para recibir a los Reyes Magos

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

La situación sanitaria actual impedirá la celebración de una cabalgata en Tafalla como hasta ahora se conocía. Sin embargo, el grupo de personas voluntarias que cada año se encarga de su organización está trabajando ya en una alternativa que permita a los más pequeños de la ciudad del Cidacos poder ver a los Reyes Magos. Ana Elrío, una de las integrantes del grupo, explicaba que no se resignaban a que no hubiera nada en una noche tan mágica para los niños y niñas que a tantas cosas han tenido que renunciar este año. “Sabíamos que una cabalgata tradicional no se iba a poder hacer porque todos tenemos claro que la salud es lo primero y no se puede poner en peligro a nadie pero tampoco nos resignábamos a que no se hiciera nada”, apuntaba.

Así, los voluntarios y voluntarias comenzaron “a darle vueltas a la cabeza” pensando qué se podría hacer. Ideas, reconoce, hubo varias pero la propuesta debía poder adaptarse a la situación de pandemia y cumplir con todas las medidas y protocolos de seguridad vigentes. En este contexto, el grupo ha planteado la organización de un espectáculo en el centro cultural Tafalla para dos días, tanto el de la llegada de los pajes como la jornada de recibimiento a los Reyes Magos, el día 5 de enero. “Entendiendo que las restricciones de aforo a día de hoy fijan el máximo en 100 personas, la idea sería hacer varios pases para que pudieran disfrutar del espectáculo el mayor número posible de niñas y niños”, explicaron desde el grupo.

PRIMERO LA SEGURIDAD

A falta de concretar horarios, número de pases y otros aspectos de los espectáculos, Elrío remarcó que la organización va a primar la seguridad y, por eso, se efectuarán controles de acceso y también, entre cada pase, se desinfectará tanto la sala principal como los accesos. “Por todo ello, este año se necesita la colaboración de vecinos y vecinas para todas estas tareas que habrá que desarrollar ese día”, insistió. Todas las personas que quieran colaborar en estas tareas pueden mostrar su disposición llamando al teléfono 684311312.

Desde la organización remarcaron que, en todo momento, se respetarán los protocolos marcados por las autoridades sanitarias en cuanto a aforos y demás. “En este momento trabajamos con un aforo de 100 personas pero si en unas semanas cambia la normativa nos adaptaríamos a lo que fuera”, insisten. En cuanto a los espectáculos propiamente dichos, todavía habrá que esperar para conocer más detalles. Se retransmitirán también en directo a través de You Tube, invitando así a que personas más mayores puedan seguirlo en esta plataforma permitiendo que sea mayor el número de niños que lo viva en directo. La entrada será gratuita aunque habrá que retirar invitación para controlar el aforo.