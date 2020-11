Mairaga subirá las tasas un 3,13% en agua y un 10,7% en residuos

Actualizada 06/11/2020 a las 06:00

La Mancomunidad de Mairaga aprobó el jueves una subida de tasas para el próximo ejercicio. En concreto, se incrementará un 3,13% la del agua mientras que la de residuos hará lo propio un 10,77%. La propuesta obtuvo el respaldo de la mayoría de la asamblea ya que únicamente los cuatro representantes de Tafalla votaron en contra. El resto apoyó la subida -los representantes de Peralta únicamente la relativa al agua ya que sus residuos los trata la Mancomunidad de la Ribera Alta-. Así, el porcentaje a favor de la subida de las tasas de agua fue del 62,11% mientras que el incremento de residuos la apoyó el 45,85%.

Fueron los representantes de la ciudad del Cidacos los más críticos. En el turno de debate, el concejal tafallés Ignacio Rey (PSN), calificó la propuesta presentada como “una gran barbaridad y m uy desproporcionada en un contexto como el actual”. Lamentó que la mancomunidad subiese las tasas cuando la mayoría de los ayuntamientos estaba optando por congelarlas. “Hoy en día hay mucha gente en Erte, desempleo o cobrando ayudas porque la situación es muy complicada”, criticó.

El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo (Upei), recordó que el año pasado no se aprobaron las tasas y advirtió de las consecuencias que tendría una situación similar este año. “Si entonces se hubieran aprobado tal vez ahora estuviéramos hablando de congelar pero no se puede. Se ha subido el canon de vertido, queremos que se hagan inversiones, que se aplique la subida salarial a los trabajadores... “, dijo. Un afirmación respaldada por el presidente de Mairaga, Jorge Bacaicoa, quien insistió en la importancia de no repetir el “error del año pasado”. Desde Tafalla, Ignacio Moros, justificó la no aprobación el entonces indicando que la asamblea pidió que se presentase una alternativa a la propuesta rechazada que, apuntó, nunca llegó.

Este concejal tafallés también intervino en el debate de la propuesta de la subida de residuos. Volvió a pedir a los responsables de Mairaga más datos. “Falta un estudio de costes. La tasa del Consorcio de Residuos subió un 22,09% el año pasado. ¿Este año va a subir? ¿Qué recibimos a cambio de lo que damos nosotros al Consorcio?”, se preguntó. La concejala de Tafalla, Soco Ojer, trasladó una cuestión en representación de la hostelería. Preguntó si la mancomunidad se había planteado la posibilidad de anular o suspender el cobro de la tasa de residuos mientras su actividad siga suspendida. Desde secretaría se le respondió que se planteó la posibilidad pero que la Ley Foral de Haciendas Locales no recoge dicha bonificación. Finalmente, se acordó trasladar un escrito al departamento de Cohesión Territorial para que el Parlamento estudie el tema. Asimismo, desde Mairaga se añadió que la mancomunidad, junto a otras tres, presentó alegaciones en este sentido para poder ayudar a la hostelería.