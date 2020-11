La Valdorba prepara su Agenda Local 21 mirando a un futuro más sostenible

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

El valle de la Valdorba ha dado los primeros pasos para la elaboración, a lo largo de este 2020 y el próximo año 2021, de su Agenda Local 21. Un proceso en el que ya está inmerso y que va a llevar a cabo a través de la Mancomunidad de Mairaga y con el apoyo técnico del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Esther Capellán, técnica de la Asociación para el Desarrollo de Valdorba, explicaba que, como respuesta a la voluntad de los municipios que integran el valle de la Valdorba, Mancomunidad de Mairaga solicitó una ayuda, que le fue concedida, para la elaboración de la Agenda Local 21 en entidades locales, gestionada por el Servicio de Economía Cicular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra.

“Se trata de un trabajo colectivo de planificación local. En él se invita a participar a los agentes sociales y a la ciudadanía con el objetivo común de trazar una hoja de ruta para conseguir en la zona un presente y un futuro más sostenible, ambiental, social y económicamente”, refirió Capellán. El proceso, según añadió, consta de dos fases.

La primera de ellas es la fase de diagnóstico, que es en la que se está trabajando en la actualidad. “Tenemos que mirar hacia dentro y, también, hacia fuera en base a una serie de indicadores de desarrollo sostenible”, resumió. Se ha realizado una recopilación de información cuantitativa de diversos indicadores de sostenibilidad -empleados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU-. Esta información cuantitativa se complementa y contrasta con información cualitativa que se busca en el conocimiento que poseen los agentes sociales de su valle.

Para ello se han desarrollado entrevistas en profundidad a personas y colectivos relacionados con la política y el día a día local. Se celebraron dos mesas de trabajo. En una de ellas participó personal meramente político y en la otra representantes de colectivos del valle. “Se intentó que hubiera al menos una persona de los siete pueblos y de perfiles diversos -jóvenes, mayores, gente que está criando a sus hijos, personas con negocios en el valle, gente del sector primario...-. Las entrevistas se realizaron tras la identificación de varias personas informantes clave del territorio cuyo conocimiento, percepción y opinión de los contenidos a abordar en este proyecto es significativa”, expuso.

Las entrevistas se pudieron desarrollar de forma presencial, no así las mesas de trabajo que, debido a las circunstancias actuales de pandemia sanitaria, tuvieron que gestionarse a distancia. Con la información recogida se ha elaborado un pequeño test on line al que, desde la asociación, se invita a participar a toda la población vinculada con la Valdorba. Una vez respondido, la persona que ha contestado recibe las respuestas correctas. “Algunas se habrán acertado y otras no pero todas incluyen información de interés sobre lo que se ha preguntado”, indicó Capellán, quien valoró de forma muy positiva la participación en las encuestas entre la población ya que han respondido 228 personas, más de un 10% de la población total del valle. También se han elaborado folletos informativos con datos e indicadores, lo más visuales posibles.

Todo este trabajo de diagnóstico se hará público la semana que viene, el día 11 de noviembre a las 18 horas, a través del Foro de Agenda Local 21 de Valdorba que se celebrará de forma online. Con esta presentación se dará por concluida la primera fase del proceso. Después, hecho el diagnóstico, será el momento de determinar posibles problemas y hacer lo posible por transformarlos en ventajas competitivas. Un trabajo éste que se prolongará hasta el próximo 15 de mayo. Se dedicará así la primera parte de 2021 a la planificación de proyectos y acciones a llevar a cabo desde el enfoque de la sostenibilidad.