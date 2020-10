Carcastillo asume unas medidas que ya esperaba ante los contagios

Actualizada 10/10/2020 a las 06:00

El puente del Pilar comienza en Carcastillo -unos 2.500 habitantes- con la aplicación desde esta pasada medianoche de una serie de medidas restrictivas que buscan frenar el aumento de contagios por coronavirus que en los últimos días se ha venido produciendo en el municipio. Junto con otras cinco localidades riberas, los establecimientos comerciales y de hostelería de Carcastillo tienen desde hoy un aforo reducido al 50%. Además, en el caso de los bares, éstos deberán cerrar a las 22 horas. Las restricciones se concretan también, entre otras cosas, en la prohibición de juntarse más de seis personas en el ámbito privado, la clausura de parques infantiles, instalaciones deportivas y culturales y la limitación de asistentes a bodas, bautizos y comuniones, fijando el máximo en 18 personas si se realizan en un espacio cerrado y en 36 si es en el exterior. La incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días en el pueblo es de 1.202 casos por cada 100.000 habitantes.

Javier Igal, alcalde de Carcastillo, reconocía este viernes que se esperaba el anuncio de algún tipo de medidas para la localidad viendo cómo iban evolucionando los contagios en los últimos días. “Por la información que íbamos teniendo y cuando se empezó a oír que tal vez el gobierno aplicase algún tipo de restricción para determinados pueblos de la Ribera podíamos intuir que nosotros seríamos uno de ellos”, indicó. En cuando al perfil de contagiados, Igal explicó que el 46% son menores de 30 años y que los focos de contagio se reducen, sobre todo, a los encuentros sociales y también, aunque en menor medida, a encuentros familiares.

En el caso de Carcastillo, el alcalde opinó que la decisión de no cerrar perimetralmente la localidad vaya a suponer menor garantía de éxito al frenar los contagios. Lo que sí que tiene claro Javier Igal es la importancia de la responsabilidad de todos y cada uno de los vecinos y vecinas a la hora de acatar las nuevas restricciones para, de este modo, contribuir a revertir la tendencia ascendente de contagios. “Cualquier tipo de medidas que las autoridades sanitarias decidan aplicar debe ir acompañada por el sacrificio y la concienciación de todos y todas. Si eso no ocurre, todas las medidas resultarán ineficaces”, remarcó.

En la calle, comerciantes y hosteleros asumían unas medidas que reconocían esperar desde hace unos días. Lázaro Miguel Zubiría, de supermercado Lola, aseguraba estar de acuerdo con las restricciones impuestas dada la envergadura de la situación. “En lo que al comercio se refiere hemos acatado desde el primer momento todas y cada una de las normativas que se nos han dicho. Disponemos de gel hidroalcolico a la entrada, todo el mundo tiene que estar con mascarilla. ¿Qué si lo esperábamos? Pues sí. Al final se veía que había más contagios y en un pueblo enseguida corren las noticias”, decía.

Luis Ayechu, de Alimentación Ayechu, coincidía en las afirmaciones y añadía que el tema de los aforos reducidos se ha venido manteniendo desde que comenzó la pandemia sanitaria. “Seguiremos con las mismas medidas que hasta ahora, igual reforzándolas un poco más”, señaló. Pedro José Delgado Velasco, de Cervecería Internacional Nuevo Siglo, tildaba de “excesivas” las medidas y lamentaba que se señalase al sector hostelero. “No veo que los bares sean los sitios de mayor contagio pero se nos hace pagar. Afrontaremos esto como podemos porque estas medidas van a hacer, seguro, que salga menos la gente”, concluía.

Medidas en las 7 localidades afectadas



1 Hostelería y restauración. Aforo máximo del 50% autorizado en el interior y en las terrazas consumiendo siempre sentado en mesa; Los grupos en mesas no podrán superar las 6 personas y el horario de cierre, incluido desalojo, se adelanta a las 12 de la noche.

2 Entierros y velatorios. Se restringe a un máximo de 25 personas en espacios abiertos y 15 en espacios cerrados.

3 Bodas, comuniones y otras celebraciones sociales, religiosas o civiles. Las celebraciones posteriores en establecimientos hosteleros no podrán superar las 18 personas en el interior y las 36 en el exterior. No se permiten pistas de baile.



4 Establecimientos y locales comerciantes minoristas y de actividades y servicios. No podrán superar el 50% de su aforo máximo.



5 Mercadillos en la calle. No podrán superar el 50% del aforo máximo permitido.



6 Academias, autoescuelas, centros de enseñanza no reglada y de formación. La formación podrá ser presencial, siempre que no supere el 50% del aforo.



7 Suspensión de actividades. Se suspende la actividad de bibliotecas, equipamientos culturales e instalaciones deportivas municipales.



8 Parques infantiles y zonas deportivas al aire libre. Permanecerán cerrados.



9 Reuniones en el ámbito público y privado. Se limitarán a un máximo de seis personas, tengan lugar en espacios públicos o privados, excepto en el caso de que los asistentes sean personas convivientes.



10 Quince días. Las restricciones comenzaron ayer a media noche y se prolongarán 15 días naturales.