El PSN de Marcilla urge al equipo de gobierno a que recupere el acuerdo de condiciones laborales de sus trabajadores

Actualizada 07/10/2020 a las 11:50

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Marcilla ha instado al equipo de gobierno, liderado por Navarra Suma, a que "vuelva a dotar a los trabajadores municipales de su acuerdo de condiciones de trabajo con carácter retroactivo desde la fecha en que se dejó de aplicar".



Los socialistas han destacado en una nota que "tanto el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) como el Consejo de Navarra han dado la razón a los trabajadores municipales a la hora de recuperar esas condiciones".



El grupo municipal ha criticado que "ha sido la mala gestión del actual equipo de gobierno la que en 2019 derogó el marco laboral, vigente desde el 2014, dejando a los empleados municipales sin su marco de referencia laboral". "Este hecho ha sido corroborado por el Consejo de Navarra, que considera que dicho acuerdo no es nulo de pleno derecho, dando la razón a los trabajadores y al Grupo Municipal Socialista, que ya había advertido al alcalde de que no tenía razón en sus pretensiones", ha resaltado.



El PSN ha afirmado que advirtió al alcalde que "no se estaba actuando correctamente" y ha reprochado que han dejado a los trabajadores "desamparados, a pesar de sus continuas proclamas de defensa de la plantilla municipal".



Para la formación "no es comprensible que se hayan creado problemas a una plantilla que gozaba de buenas condiciones laborales". Y ha exigido que se convoque la mesa de negociación para "avanzar en un nuevo marco laboral".



Por otro lado, los socialistas han recordado que "recientemente, el TAN estimó el recurso presentado por un trabajador del Patronato de Música al que el ayuntamiento reclamaba más de 10.000 euros por cobro indebido". El tribunal considera que "no es perceptible la reclamación". El PSN ha señalado que advirtió a Alcaldía de que "no tenía razón de ser el proceso". Por ello, ha solicitado a Alcaldía "una disculpa al trabajador afectado y una solución lo más rápido que se pueda, ya que ha visto mermado su honor por algo que no era cierto".