Puente la Reina podrá acometer tres proyectos de los participativos

Actualizada 30/09/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Puente la Reina podrá acometer los tres proyectos presentados a los presupuestos participativos que más respaldo han obtenido, entre el apoyo popular y la valoración técnica. En esta edición, a la cual concurrieron seis propuestas, la ganadora ha sido la denominada ‘Mejora tus piscinas’, que ha obtenido una valoración total de 80 puntos. El proyecto se concreta en la colocación de sombrillas para aumentar la zona de sombra y de dos mesas de juegos, una de ping pong y otra multijuego en el recinto de las renovadas piscinas. En total, se ha previsto un presupuesto de 6.225,46 euros. Será el primer proyecto que se ejecute pero no el único ya que la partida prevista este año asciende a 20.000 euros.

Así, siguiendo el orden de mayor valoración, se ejecutará el segundo proyecto más votado que ha sido el que apuesta por la creación de zonas de tránsito peatonal seguro colocando reductores de velocidad en el acceso a las piscinas, en el paseo de Otsabidea y en el acceso a las escuelas comarcales, en el paseo Larrandia. El presupuesto de esta iniciativa, que obtuvo 65,3 puntos, asciende a 1.098,35 euros. El tercer puesto, con 50,5 puntos, lo ha logrado la propuesta de colonias felinas, presentado por la Asociación Katx que propone el control poblacional de los felinos callejeros. Costará 8.000 euros.

OTROS PROYECTOS

La ejecución de estos tres proyectos asciende a 15.323,81 euros por lo que podrán acometerse, si no surgen imprevistos, al no alcanzar los 20.000 euros contemplados. Las propuestas que han quedado en cuarto y quinto lugar, el parque freestyle y la iluminación del monumento al peregrino, respectivamente, se han presupuestado en 15.857 euros la primera y 5.678 la segunda. “Imposibilitan que puedan ejecutarse al superar el total de la partida”, explican desde el consistorio. La propuesta que ha quedado en sexto lugar, la presentada por Kiribilean para la grabación de cortometrajes sobre igualdad de género, tiene un coste de 3.500 euros. “Si se suman a lo que engloban los tres primeros proyectos la cifra asciende a 18.823,81 euros pudiendo llegar a ejecutarse en caso de que la ejecución de los tres primeros no ascienda más allá de lo presupuestado en el momento inicial”, señalaron.

Desde el ayuntamiento puentesino valoraron de forma “muy positiva” la participación de los vecinos en la iniciativa ya que, según han constatado, ha vuelto al nivel del primer año, tanto en número total de votos como en porcentaje de participación.