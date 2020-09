Peralta destinará casi dos millones a reactivar la economía local

Actualizada 19/09/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Peralta ha puesto en marcha un ambicioso plan que busca la reactivación de la economía local en un momento complicado provocado por la pandemia del coronavirus que ha derivado en una importante crisis económica. Juan Carlos Castillo, alcalde de la localidad, explicó que el objetivo de este plan pasa por apoyar e impulsar el tejido social y económico. “Se comenzó a trabajar en él el pasado mes de mayo y para ello se constituyó un grupo de trabajo en el que hay representación de los tres grupos municipales y en el que también están el técnico de deporte y juventud, la secretaria y un equipo técnico. Pero teníamos claro que la base del plan debía estar asentada en un proyecto participativo por lo que para su elaboración había que contar con la ciudadanía”, expuso.

Para dar cauce a esta participación popular se elaboraron varias encuestas dirigidas a cuatro grupos clave como son las empresas, los autónomos y emprendedores, los desempleados y los jóvenes. Y fue en base a las respuestas obtenidas en dichas cuestiones como se fueron sacando conclusiones y propuestas a incluir en el documento final. Y sobre esta base, añadió, se ha ido dando forma a un plan que se presentó ayer de forma oficial. El acto se desarrolló en la casa de cultura y, junto al alcalde, estuvieron presentes los ediles Carlos Balduz, Pili Orduña y Nerea Sáenz.

El resultado final es un ambicioso plan que recoge cinco líneas de actuación que, a su vez, engloban dieciocho acciones concretas, algunas de las cuales ya se han empezado a desarrollar como los bonos de ayuda al comercio y las ayudas directas a los autónomos. Las cinco líneas de actuación se concretan en la recuperación y transformación de la economía local; la apuesta por la digitalización; el fomento del empleo y la cohesión social; el impulso público; y la protección de la salud. A la ejecución de este plan el consistorio va a destinar una partida que ronda los dos millones -1.980.000 euros en concreto-. “Hemos establecido un horizonte temporal de tres años por lo que pretendemos aplicarlo entre 2020, 2021 y 2022. Es un plan ambicioso y después de todo el trabajo de estos meses toca desarrollarlo y sacarlo adelante”, remarcó Castillo.

La partida presupuestaria se ha repartido entre los tres ejercicios dejando para este año 369.000 euros. Será 2021 el ejercicio que se lleve la mayor cuantía, con 1.223.000 euros; mientras que para 2022 se han previsto 388.000. El alcalde insistió en que el plan no es un documento cerrado si no que está abierto a necesidades que vayan surgiendo y su consecución estará controlada por la comisión constituida para su elaboración; el propio ayuntamiento, a través del pleno, la junta de gobierno, etc.; y los cuatro grupos de participación.

CINCO LÍNEAS Y DIECIOCHO ACCIONES DEL PLAN IMPULSA PERALTA



Recuperar y transformar la economía local



1. Apoyo a los pequeños negocios afectados por la covid-19

2. Refuerzo del comercio y los servicios locales

3. Impulso de la cooperación y la transformación empresarial

4. Adecuar la formación profesional a las necesidades de las empresas



Apuesta por la digitalización



1. Promoción básica de la capacitación digital

2. Apoyar la digitalización de empresarios autónomos y pequeñas empresas

3. Promover la administración digital y la lucha contra la brecha digital

4. Asegurar la conectividad en todo el municipio



Fomento del empleo y la cohesión social



1. Programa de formación para el empleo

2. Programa de vinculación de jóvenes estudiantes y graduados con empresas locales

3. Programa de fomento al emprendimiento

4. Promover el empleo de las personas más desfavorecidas

5. Reforzar los recursos municipales para la atención de necesidades



Impulso público



1. Impulso de la transformación energética

2. Desarrollo de una oferta de suelo y naves industriales competitivas

3. Adecuación del comunal a las nuevas tendencias de agricultura sostenible



Protección de la salud



1. Reforzar las medidas preventivas de los establecimientos frente al covid-19

2. Reforzar las medidas preventivas en el colegio público y en el IES.



Plazos de ejecución de estas medidas. Se ha establecido un horizonte temporal de tres años: 2020, 2021 y 2022. Algunas de ellas ya se han puesto en marcha como los bonos de ayuda al comercio o las ayudas directas a autónomos. A finales de este año se concretará el plan de trabajo previsto para 2021. El plan Impulsa Peralta es un documento abierto a todas aquellas necesidades que puedan ir surgiendo en los próximos meses.

LA CIFRA



1,9 millones. Es el presupuesto que el consistorio ha previsto invertir en la ejecución del plan.



Distribución del presupuesto. De la cuantía prevista, en 2020 se invertirán 369.000 euros; para 2021 se han previsto 1.223.000 euros; y los 388.000 euros restantes serán para 2022.