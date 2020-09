Denuncian la retirada del servicio de taxi a un alumno de Benegorri, en Valdorba

Actualizada 12/09/2020 a las 06:00

El comienzo de curso está siendo más complicado de lo que ya está resultando debido al covid para una familia residente en Benegorri, un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Leoz, en la Valdorba, en el que únicamente residen nueve personas pertenecientes a dos familias. Una de ellas es la conformada por el matrimonio Luis Goñi y Eva Morales, sus hijos Javier y Leire y la madre de Luis, Visitación Huarte de 90 años. Cuando comenzaron la escolarización, Javier y Leire estuvieron matriculados en el colegio de Barásoain pero desde hace cuatro años estudian en Tafalla, localidad que les corresponde y a cuyos centros educativos tienen derecho a acudir en transporte escolar.

Hasta ahora, cuenta Javier Goñi, no habían tenido ningún problema. Leire estudia 6º de Primaria en el colegio público de Tafalla y el mayor ha comenzado 2º de la ESO en el instituto de la ciudad del Cidacos. “Desde que estudian en Tafalla ha venido un servicio de taxi que los lleva. Al pasar Javier al instituto el año pasado utilizaban diferentes servicios por ser horarios distintos. Sin embargo, el pasado 12 de agosto recibimos una notificación que nos instaba a pedir el certificado de empadronamiento para poder pedir la correspondiente subvención en concepto de transporte”, rememora.

Este hecho les extrañó y los progenitores se informaron del motivo. Fue entonces cuando, prosigue Goñi, les explicaron que por un tema de ratios su hijo mayor se quedaba sin servicio de taxi para llegar al instituto. A partir de este curso, debería ser la familia la encargada de llevarlo y buscarlo y, a cambio, se les concedería una subvención. Una noticia que les dejó perplejos y con la que no estaban conformes pues, aseguran, al estar su hijo cursando estudios de enseñanza obligatoria tiene adquirido el derecho de alumno transportado. “De un plumazo no pueden quitarnos el servicio. Yo estoy trabajando y mi mujer a la hora que él empieza la clase está en casa con mi hija, a la cual viene otro taxi a buscar poco después para llevarla al colegio, y con mi madre que tiene 90 años”, expone.

La familia se volvió a poner en contacto con los Servicios Complementarios, área que se encarga de estos asuntos, y le volvieron a decir lo mismo, que lo llevase la familia o lo trasladasen a Barásoain para que allí cogiera el autobús escolar que a diario lleva alumnos a Tafalla. “Algunos días puedo llevarlo pero otros no y otros más tarde de la hora. Yo trabajo en el campo y no todos los días puedo faltar el tiempo que me supone volver del lugar donde estoy trabajando -es agricultor- llevarlo a Tafalla -a 12 kilómetros- y hacer lo mismo a mediodía cuando salga. Más aún cuando vemos que viene un taxi media hora después a por su hermana para llevarla a la misma localidad”, lamenta.

QUEJA ANTE EL DEFENSOR

Hasta el año pasado, hacían uso del taxi en este horario tres alumnos pero los otros dos ya han terminado esa etapa lectiva. “Sí, se ha quedado uno, pero tiene el mismo derecho a que lo lleven a su clase a la hora. El año que viene que mi hija pasa al instituto, ¿qué va a pasar?”, se pregunta el padre. Seguros de que tienen la razón, esta familia no va a decaer en la pelea hasta que se restituya el servicio de taxi. De momento, ya han puesto una queja ante del Defensor del Pueblo, que ya les ha respondido diciéndoles que la han remitido al departamento Educación.

Luis Goñi ve en la supresión de este servicio esencial a su hijo un ataque más hacia el medio rural y los pueblos pequeños. Lamenta que, desde las instituciones, no se les apoye. “Se les llena la boca hablando de la lucha contra la despoblación y luego en gestos como éste ves que la están favoreciendo. Si quieres que la gente se quede en los pueblos no puedes quitar servicios esenciales y, como es este caso, también a los que se tiene derecho”, concluye.